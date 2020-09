Mellendorf

Das war Amtsrichter Michael Siebrecht dann doch etwas zu viel. „Sie beschäftigen die Justiz seit fast 30 Jahren“, sagte er bei der Hauptverhandlung in Richtung des Angeklagten. Dieser hatte zuvor eingeräumt, im November 2019 am Bahnhof in Mellendorf ein Mountainbike im Wert von 1000 Euro gestohlen zu haben. Aufgrund der Häufung der Delikte – der Mann hat bereits 26 Einträge im Bundeszentralregister – und einer aktuellen Bewährungsstrafe wegen eines versuchten Einbruchs wurde der Schwarmstedter zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Eine Hintertür steht dem verurteilten 42-Jährigen aber noch offen, um dem Gefängnis zu entgehen. Der langjährige Drogenabhängige muss sich hierfür um einen stationären Therapieplatz kümmern. „Sie müssen es ernst meinen und richtig dran sein“, gab Siebrecht dem Fahrraddieb mit auf den Weg. „Ich mache das, vielen Dank“, lautete die Antwort des Täters.

Anzeige

Flucht vor der Polizei endet in einer Sackgasse

Der Angeklagte hatte am 27. November mit einer Kneifzange ein Fahrradschloss geknackt und war mit dem Rad weggefahren. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Ein Polizist schilderte nun vor Gericht, wie er den Flüchtigen sah und mit dem Auto verfolgte. „Er merkte schnell, dass er in einer Sackgasse gelandet war.“ Gemeinsam mit seiner Kollegin habe er die einzige Zufahrt versperrt.

Weitere NP+ Artikel

Der Dieb zeigte sich zunächst wenig einsichtig. Er folgte nicht der Anweisung, vom Rad abzusteigen. „Seine Blicke verrieten, dass er nach einer Fluchtmöglichkeit suchte“, schilderte der Beamte. Er brachte den Täter schließlich zu Boden und legte ihm Handschellen an. Der Täter sei „in einer leicht aggressiven Grundstimmung“ gewesen, berichtete der Polizist. Er habe immer wieder gerufen, dass es sich um sein eigenes Fahrrad handele. Am Abend meldete jedoch der tatsächliche Eigentümer den Diebstahl und identifizierte das gestohlene Rad.

Polizei findet Kneifzange und weiteres Werkzeug beim Täter

In der Hosentasche des Täters fanden die Beamten eine Kneifzange, im Rucksack zudem weiteres „Werkzeug für Straftaten aller Art“, wie es der Polizist nannte. Hebelwerkzeuge, Stechbeitel und Schraubenzieher seien darunter gewesen.

Der Angeklagte berichtete vor Gericht aus seinem bewegten Leben. Schon im Alter von zwölf Jahren habe er Drogen konsumiert. Etwa sieben Jahre lang sei er zwischenzeitlich nicht straffällig geworden. Ein Zeitraum, in dem er verheiratet war und seine heute achtjährige Tochter zur Welt kam. Durch Trennung, Scheidung und Sorgerechtsstreit sei er wieder abgerutscht und habe erneut Drogen konsumiert. Das gestohlene Mountainbike wollte er nach eigener Aussage zu Geld machen. Vor drei Monaten habe er einen Suizidversuch unternommen. Erst kürzlich habe er in seiner Wohnung – unter Begleitung seines Hausarztes – einen kalten Entzug gemacht.

Der Angeklagte habe eine Bewährungshelferin und einen Betreuer und sei sehr um seine Tochter bemüht. „Doch das reicht als stabiles Korsett nicht aus“, sagte die Staatsanwältin. Sie forderte eine Strafe von einem Jahr und fünf Monaten. Der Verteidiger hingegen plädierte für eine Bewährungsstrafe – letztlich erfolglos.

Von Mark Bode