Bissendorf

Die Polizei sucht nach einem Unfall den flüchtigen Fahrer. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte ein 70 Jahre alter VW-Transporter-Fahrer sein Gefährt am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Rand der Straße Johannisgraben in Bissendorf abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der vorderen rechten Seite fest. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke