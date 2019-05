Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am Donnerstag zwischen 11.20 und 12.15 Uhr ein an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf ordnungsgemäß abgestelltes Auto demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter, heißt es von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf.

Seinen Angaben zufolge hatte eine 59 Jahre alte Autofahrerin ihren VW Caddy kurzfristig abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren worden ist. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet unter Telefon (05130) 9770 um Hinweise. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke