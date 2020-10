Wedemark

Nach zwei Unfallfluchten in der Wedemark ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Traktorfahrer und eine uneinsichtige Seniorin. Laut Polizei befuhr ein Linienbus am Mittwoch um 6.55 Uhr die Resser Straße (K102) aus Resse kommend in Richtung Scherenbostel. Kurz vor Scherenbostel kam ihm ein Trecker mit Anhänger entgegen. Der Trecker touchierte den linken Außenspiegel des Busses, der Traktorfahrer fuhr einfach davon. Der Busfahrer konnte weder den Traktor noch die Person am Steuer beschreiben. Die Polizei in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Seniorin bestreitet Unfallflucht vehement

Die zweite Unfallflucht ereignete sich ebenfalls am Mittwoch nur wenige Stunden später am Hellendorfer Kirchweg in Mellendorf. Zwei Zeugen beobachteten um 11.30 Uhr, wie eine 83-jährige Peugeot-Fahrerin vor einem Supermarkt beim Ausparken gegen die Beifahrerseite eines Audi A6 prallte. Die beiden Zeugen wiesen die Unfallverursacherin auf die Karambolage hin. Die Seniorin bestritt jedoch, gegen den Audi gefahren zu sein. Sie vermutete offenbar, dass sie Opfer eines Betrugs werden sollte und fragte die Männer ihrerseits, ob diese Geld von ihr haben wollten. Dann fuhr die Seniorin davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die beiden Zeugen notierten sich jedoch das Kennzeichen des Peugeot und informierten die Audi-Fahrerin, als diese zu ihrem Wagen zurückkehrte. Die Frau stellte an dem Audi einen frischen Schaden an der Beifahrertür fest.

Polizei entdeckt auch ältere Unfallspuren

Als Polizisten anschließend die Wohnanschrift der 83-Jährigen aufsuchten, konnten sie an dem Peugeot mehrere frische, aber auch ältere Unfallspuren feststellen. Mit dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht konfrontiert, habe sich die ältere Dame laut Polizeisprecher Kai-Uwe Bebensee „absolut uneinsichtig“ gezeigt – sie bestritt vehement, gegen einen anderen Wagen gefahren zu sein.

Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Zudem wird die Polizei wohl die Führerscheinstelle informieren. Möglicherweise muss die Seniorin nun eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung über sich ergehen lassen, um ihre Fahrerlaubnis zu behalten.

Von Frank Walter