Resse/Langenhagen

Mit einem Großaufgebot suchen Polizei und Feuerwehr im Bereich Resse nach einem 35 Jahre alten Mann aus Langenhagen. Auch ein Hubschrauber der Polizei sowie Rettungshunde unterstützten am Freitag die Suche nach dem Vermissten.

Wie eine Sprecherin der Polizei Hannover mitteilte, verschwand der 35-jährige Rafael O. am Donnerstagabend. Da die Polizei aktuell nicht ausschließen kann, „dass eine akute Eigengefährdung besteht“, wurde die Suche nach dem Langenhagener intensiviert – auch mithilfe eines Fotos, heißt es von der Sprecherin weiter.

Vermisst: Rafal O. aus Langenhagen. Quelle: Polizei

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Vermisste am Donnerstag zuletzt gegen 17.45 Uhr telefonisch Kontakt zu einem Angehörigen aufgenommen. Die Polizei konnte später das Handy orten, mutmaßlich hatte sich der Gesuchte dabei in der Nähe des Sportplatzes an der Osterbergstraße in Resse aufgehalten.

Rafael O. ist etwa 1,90 Meter groß und korpulent. Er hat dunkle, kurze Haare und hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen dunklen Drei-Tage-Bart am Kinn sowie einen Schnurrbart. Wie er bekleidet war, ist unklar. Möglicherweise ist er mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Rufnummer (0511) 1094217 und jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Von Sven Warnecke