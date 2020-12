Wennebostel

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 12.30 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Lindenstraße in Wennebostel Hygiene- und Pflegeartikel entwenden wollte. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf verwendete der Täter dazu einen speziell präparierten Rucksack. Die Polizei bezeichnet ein derartiges Behältnis als „Klautasche“.

Doch das Treiben des Mannes blieb nicht unentdeckt. Als das Personal den Ladendieb am Ausgang ansprach, flüchtete der Ertappte sofort. Dabei ließ er seinen Rucksack samt Beute zurück. Die Mitarbeiterin beschrieb den südeuropäisch wirkenden Täter als dicklich. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Steppjacke, dunkle Jeans und Basecap sowie auffällige rot-weiße Sneaker-Schuhe. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sven Warnecke