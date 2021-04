Dudenbostel

Ungewöhnliches Diebesgut haben Unbekannte an der Straße In Dudenbostel im gleichnamigen Ortsteil erbeutet. Aus einem neben der Straße stehenden Verkaufskasten eines Bauernhofes stahlen sie mehrere Gläser mit Honig. In der Vergangenheit war es bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Die Polizei, Telefon (05130) 9770, bittet um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter