Elze-Bennemühlen

Ein leuchtend grünes Damenfahrrad gibt der Polizei Wedemark Rätsel auf. Das Gefährt wurde am Sonnabend, 10. April, von Beamten am Rande eines Feldes in Bennemühlen sichergestellt. Dort stand es unverschlossen an einen Baum gelehnt, heißt es von einem Sprecher des Kommissariats in Mellendorf. Der Verdacht eines vorherigen Diebstahls liegt nahe.

Das Zweirad wirke neuwertig, sagte der Polizist weiter. Es wartet nun bei der Polizei auf die rechtmäßige Eigentümerin. Hinweise erbittet die Wache unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke