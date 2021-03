Elze

Sein Hang zu mehr Geschwindigkeit hat einem Wedemärker am Sonntagnachmittag Ärger mit der Polizei eingebracht. Diese ermittelt jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn.

Der 55-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad vom Typ Peugeot auf der Robert-Koch-Straße/Landesstraße 190 im Bereich Elze unterwegs. Einer Polizeistreife fiel die hohe Geschwindigkeit des Rollers auf, der lediglich mit einem Versicherungskennzeichen versehen war. Mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde fuhr der Streifenwagen hinterher, das genaue Tempo des Zweirads ist nicht bekannt.

Drosselung beim Roller ausgeschaltet

Bei der Kontrolle des 55-Jährigen stellten die Ordnungshüter dann fest, dass dieser nur über einen Mofaführerschein verfügte, der lediglich bis 25 Stundenkilometer gilt – er hätte das Zweirad also nicht lenken dürfen. Der Roller fuhr allerdings nur so schnell, weil die Drosselung ausgeschaltet worden war. Der Mann gab zu, dies selbst veranlasst zu haben. Zudem sorgte ein Sportauspuff offenbar für zusätzliche Leistung. Die Polizisten untersagten dem Wedemärker die Weiterfahrt und trugen ihm auf, den Roller bei einem Werkstatttermin wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen zu lassen.

Von Frank Walter