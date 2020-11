Brelingen/Meitze

Ein Hyundai Coupé ohne Kennzeichen auf der L383 ist am Sonnabend gegen 20 Uhr einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Wedemark aufgefallen, die in der Gegenrichtung fuhr. Der Hyundai-Fahrer war gegen 20 Uhr zwischen Negenborn und Brelingen unterwegs. In Höhe der Straße Am Sportplatz in Brelingen stoppten die Beamten den Wagen. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Auto nicht zugelassen und nicht versichert ist.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf gab der 21-jährige Fahrer zu Protokoll, dass der Hyundai nur kurz anderenorts geparkt werden sollte. Auch gegen den auf dem Beifahrersitz weilenden 22 Jahre alten Halter des Autos wurde eine Anzeige angefertigt.

Transporter ist ohne gültige Kennzeichen unterwegs

Auf der Gailhofer Straße in Meitze stoppten Polizisten zudem bereits am Sonnabendvormittag einen Mercedes Sprinter mit polnischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug im Juli in Polen gekauft wurde und seitdem in Deutschland mit dem alten polnischen Kennzeichen unterwegs ist. Die Beamten beschlagnahmten die Kennzeichen und fertigten zwei Anzeigen werden des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer an.

Von Sven Warnecke