Bissendorf/Mellendorf

Gleich in zwei Fällen ermittelt die Polizei Mellendorf gegen Fahrer von Elektrorollern. Der Vorwurf in beiden Fällen: ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Ein 20-Jähriger, den eine Polizeistreife am Freitag, 8. Oktober, um kurz nach 14 Uhr auf der Wedemarkstraße in Mellendorf stoppte, war im öffentlichen Straßenraum gänzlich ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Er sieht sich nun ebenso einem Strafverfahren gegenüber wie ein 43 Jahre alter Mann, der der Polizei um kurz vor 23 Uhr auf der Straße Am Kummerberg in Bissendorf auffiel. In diesem Fall war am Heck des E-Rollers zwar ein Versicherungskennzeichen befestigt, allerdings eines aus dem Jahr 2020.

Von Frank Walter