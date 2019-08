Oegenbostel

Manchmal hilft auch „Kommissar Zufall“: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Wedemärker Polizeibeamte am Freitag gegen 11.05 Uhr auf der Burgstraße in Oegenbostel einen Autofahrer gestoppt. Als die Polizisten den 53 Jahre alten Mann aus der Wedemark überprüften, stellten sie fest, dass die präsentierte Fahrerlaubnis aus Polen in Deutschland keine Gültigkeit mehr besaß. Gegen den aus eben dem Nachbarland stammenden Mann wurde von der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Führerschein eingeleitet.

Von Sven Warnecke