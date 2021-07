Elze

Normalerweise sind Leuchttürme etliche Meter hoch, massiv gebaut und dienen an der Küste der Sicherheit des Schiffsverkehrs. Nun hatte aber die Polizei in der Wedemark am Donnerstag nach dem Eigentümer eines solchen Bauwerks gesucht – allerdings nach einem viel kleineren Modell aus Kunststoff.

Der etwa 70 Zentimeter hohe Turm in den Farben Schwarz, Weiß und Rot war in der Nacht zu Dienstag, 29. Juni, gegen 0.15 Uhr auf der Terrasse eines Einfamilienhauses an der Straße In der Horst in Elze mit einem lauten Scheppern gelandet. Dem Bewohner gehörte diese batteriebetriebene Gartenbeleuchtung aber nicht. Der Mann verständigte die Polizei.

Eigentümer hat Verlust noch gar nicht registriert

Nachdem diese Zeitung über den seltsamen Fund berichtet hatte, meldete sich bereits am folgenden Tag der Eigentümer, der nur zwei Häuser weiter ebenfalls an der Straße In der Horst wohnt. Der Mann hatte den Verlust noch gar nicht registriert, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Bebensee geht deshalb davon aus, dass Unbekannte den Turm dorthin geworfen haben. Er hofft nun auf Beobachtungen der Anlieger. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Sven Warnecke