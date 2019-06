Mellendorf

Die Polizei Wedemark hat dank der Hinweise von zwei Zeugen einen flüchtigen Unfallfahrer ermittelt. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf hatte ein 81 Jahre alter Fahrer eines Skoda Fabias am Donnerstag gegen 11 Uhr versucht, sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wedemarkstraße in Mellendorf rückwärts auszuparken. Dabei stieß der Senior gegen einen dort ebenfalls geparkten Nissan Quashqai.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Mann nach Polizeiangaben seine Fahrt fort. Allerdings hatten den Unfall zwei Passanten mitbekommen und das Kennzeichen notiert. Die Polizisten suchten daraufhin den 81-Jährigen zu Hause auf. Dabei gab der Unfallfahrer gegenüber den Beamten an, von der Karambolage nichts bemerkt zu haben. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 1600 Euro.

Von Sven Warnecke