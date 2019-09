Fahndung der Polizei: Fahrer flüchtet nach Unfall

Bissendorf

Die Polizei ermittelt in einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben eines Sprechers des Kommissariats in Mellendorf ereignete sich der Unfall zwischen Donnerstag etwa 21 Uhr und Freitag gegen 11 Uhr auf der Straße Am Heerwege in Bissendorf.

In dieser Zeit soll ein unbekannter Lastwagenfahrer die in 3,80 Meter Höhe angebrachte Preistafel einer Tankstelle beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (05130) 9770.Weitere Einsatzmeldungen von Feuerwehr und Polizei Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke