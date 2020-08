Wedemark/Heidekreis

Die Polizei hat erneut die Geschwindigkeit der Autofahrer im Baustellenbereich der A 7 zwischen der Raststätte Allertal im Heidekreis und der Anschlussstelle Mellendorf in der Region Hannover gemessen. Die Beamten in einem Zivilfahrzeug, ausgerüstet mit dem sogenannten Police-Pilot-System, waren am Mittwochabend unterwegs. In dem Streckenabschnitt gilt Tempo 60.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Heidekreis haben seine Kollegen des Kommissariats Bad Fallingbostel zehn Verstöße registriert. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der dort mit Tempo 142 gemessen worden war. Dem Mann drohen nun nicht nur ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, sondern auch zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Anzeige

Lesen Sie auch: Bisheriger „Rekordhalter“ noch schneller

Weitere NP+ Artikel

Doch damit nicht genug. Die Polizisten registrierten neun weitere Verstöße gegen das Tempolimit. Die Fahrer waren zwischen 34 und 66 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Wie der Polizeisprecher berichtete, gelte zu hohes Tempo als eine der Hauptunfallursachen. Von den schwerwiegenden Folgen ganz zu schweigen. Aus diesem Grund kündigte er weitere Überwachungen der Geschwindigkeiten „als wichtigen Teil der Verkehrssicherheitsarbeit“ auf der Autobahn 7 an.

Weitere Einsatzmeldungen der Polizei finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke