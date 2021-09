Frauen mit Brustkrebs finden in der Selbsthilfegruppe Pinke Zitronen kompetente Ansprechpartnerinnen. Nicola Jahnke-Sieche, die Vorsitzende des Vereins, lebt in der Wedemark. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie jetzt in Hannover mit dem Leinestern ausgezeichnet.