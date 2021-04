Eine 60-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonnabend, 17. April, mit einer Fußgängerin an der Bissendorfer Straße in Mellendorf zusammengestoßen. Die Pedelec-Fahrerin hatte die falsche Seite genutzt, weswegen die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.