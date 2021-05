Bissendorf

Unbekannte haben am Sonntag am helllichten Tag in Bissendorf ein teures Pedelec gestohlen. Wie Polizeisprecher Kai-Uwe-Bebensee mitteilte, müssen die Diebe zwischen 12 und 15.30 Uhr zugeschlagen haben. Das weiß-schwarze Pedelec der Marke Riese & Müller – Neupreis rund 3500 Euro – stand in einer Garage am Ernst-Sperber-Weg. Da das Garagentor ordnungsgemäß verschlossen war, gelangten die Täter vermutlich durch eine rückwärtige, lediglich angelehnte Tür in die Garage. Die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770, hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Von Frank Walter