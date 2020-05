Mellendorf

Zwei 21 Jahre alte Männer müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wurden die beiden Wedemärker am Donnerstag gegen 22.55 Uhr von Passanten dabei beobachtet, wie sie offensichtlich Joints rauchten. Die Zeugen alarmierten die Polizei.

Als eine Streifenwagenbesatzung an der Straße Am Langen Felde in Mellendorf eintraf, waren die Heranwachsenden noch vor Ort, berichtet der Polizist. Die Beamten durchsuchten die jungen Männer und entdeckten neben den beiden Joints auch eine geringe Menge Marihuana. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die jungen Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke