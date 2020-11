Mellendorf

Auf den ersten Blick hat es so ausgesehen, als wenn die Akteure dem Bürgermeister der Wedemark die Leviten lesen wollten. Denn recht Furcht einflößend stand der Nikolaus, oder besser: die Nikoläusin, vor Helge Zychlinski und trug aus einer Liste vor. Doch in Wirklichkeit bekam Wedemarks Gemeindespitze nur einen Besuch von Vertretern der Gruppe Parents für Future. Diese setzt sich für den Klimaschutz ein – auch in der Wedemark. Und das Papier, das die im roten Kostüm verkleidete Hildegard Hebbelmann in der Hand hielt, war daher eine Liste von Forderungen. Oder um im vorweihnachtlichen Bild zu bleiben: ein Wunschzettel.

Wedemark soll mehr in Solartechnologie investieren

Der Inhalt beispielsweise: Die Wedemark möge zu einer Solargemeinde werden, wünschenswert seien 100 Dächer mit Solarenergie im Jahr 2021. Außerdem sollte im Gemeindegebiet mehr Parkraum für Fahrräder geschaffen werden – unter Verzicht auf Parkplätze für Autos. Für Neubauten wird der Passivhausstandard mit klimafreundlichen Baumaterialien verlangt. Immer wieder gab es am Freitag Applaus auf dem Rathausvorplatz in Mellendorf – darunter auch vom sogenannten CO2-Monster, als das sich Antje Pobloth verkleidet hatte.

Einige Forderungen werden umgesetzt

„Ich finde das Engagement toll. Es ist wichtig, Forderungen zum Klimaschutz zu stellen“, sagte Zychlinski. Er versprach, die Liste mitzunehmen und auch Verwaltung und Kommunalpolitik dafür zu sensibilisieren. „Natürlich gibt es Forderungen, die schwerer zu verwirklich sind. Viele Dinge setzten wir aber bereits um“, sagte der Bürgermeister und nannte den weitgehenden Verzicht auf Pestizide auf kommunalen Flächen als Beispiel.

Und für Zychlinski gab es nicht nur einen Wunschzettel, sondern auch als Geschenk ein Buch und Schokolade. Außerdem bekam er einen Baum in Form eines Adventskalenders. Insgesamt 24 Zettel verteilen sich über die Zweige – jeweils mit Tipps, wie Einzelpersonen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Dazu zählen der Verzicht auf einen Wäschetrockner, die Nutzung von Recyclingpapier, den Kauf von Obst und Gemüse beim regionalen Händler, der Verzicht auf Verpackungsmüll und der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad. „Dieser Baum wird bei uns im Rathaus einen schönen Platz erhalten, vermutlich im Foyer“, versprach der Bürgermeister.

Helge Zychlinski (links) trägt mit Hilfe von Magnus Wurm den Baum ins Rathaus. Quelle: Stephan Hartung

Rund ein Dutzend Mitglieder der Parents for Future umrahmten den Nikolaus und das CO2-Monster mit dem nötigen Corona-Abstand. Viele von ihnen trugen Masken mit dem Aufdruck „1,5 Grad“. „Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass dem Pariser Klimaabkommen die Erderwärmung unter dieser Temperaturzahl bleiben muss“, sagt Claudia Schwegmann.

Aufmerksam machen, das ist ohnehin das Ziel der Wedemärker Aktivisten. In diesem Jahr unternahmen sie eine sogenannten Fahrraddemo, einige Aktionen mussten wegen der Corona-Pandemie jedoch ausfallen. „In zehn Tagen treffen wir uns intern wieder. Dann legen wir das weitere Vorgehen fest“, sagt Schwegmann. Nach einer E-Mail an Parents4Future@web.de gibt es weitere Informationen von der engagierten Gruppe.

Von Stephan Hartung