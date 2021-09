Wedemark

Die Dorfbewohner können das Für und Wider für ihr Umfeld noch nicht einschätzen, aber letztlich liegt die Entscheidung auch nicht bei ihnen. Zugleich können potenzielle Käufer dieses Immobilienangebot kaum erwarten: In Abbensen ist auf einem Grundstück an der Straße Auf dem Feuerrohr das nächste innerörtliche Wohngebiet geplant. Nach einer Debatte im Bauausschuss folgte nun der Aufstellungsbeschluss durch den Verwaltungsausschuss des Rates.

Dabei handelt es sich nicht um kommunales Bauland, sondern eine Brachfläche im Eigentum des Unternehmers Günter Papenburg. Doch die Kommunalpolitiker sehen für die Bebauung dort erhebliche Probleme. Der hohe Grundwasserstand ist seit Generationen dorfbekannt. Auch stieß die vom Investor gewünschte Bebauungsdichte mit zwölf Einfamilienhäusern jetzt im Planungs- und Bauausschuss auf erhebliche Vorbehalte.

Für das Neubaugebiet gilt es, das Wasserproblem zu lösen

Die Ausschussvorsitzende Susanne Brakelmann (CDU) fasst es kurz: „Der Aufstellungsbeschluss für das Verfahren ist durchgegangen mit vielen Ausrufungszeichen“. Es liege nur ein erster Investorenplan vor. „So wird es später nicht aussehen. Das haben wir mehrfach betont“, sagt Brakelmann. „Es werden noch Grundstücke wegfallen – sei es für die Versickerung von Regenwasser oder auch für einen Spielplatz.“

Das viele Wasser dort stellt Planer und Politiker vor ein Dilemma. „Das Wasser muss eigentlich immer irgendwie weg, wenn gebaut werden soll. Aber so denkt man inzwischen nicht mehr. In heutiger Zeit muss man vor Ort mehr Versickerungsfläche vorsehen. Jedes Neubaugebiet muss das heute können“, sagt Brakelmann. Ein Gutachter auf Investorenseite hat zur Verbesserung der Situation eine Aufschüttung des Geländes in Richtung Süden um bis zu einen Meter empfohlen – nach Abtrag des feuchten Mutterbodens.

Wertvolle Biotope: Grüne lehnen Bauplätze ab

Kritisch beurteilen besonders die Grünen das Vorhaben, auch wegen des Biotopwertes großer Teilflächen. Wilhelm Lucka lehnte es als einziger im Bauausschuss ab, das baurechtliche Verfahren mit Aufstellungsbeschluss einzuleiten. „Aufgrund der Vegetation und des hohen Grundwasserstandes sehe ich große Teile des zukünftigen Baugebietes weiterhin als ein ökologisch wertvolles Biotop an, das mit dem unmittelbar angrenzenden Feuchtbiotop auf dem Nachbargrundstück eine Einheit bildet“, sagte er. „Feuchtbiotope gehören zu den wertvollsten und aufgrund des Klimawandels auch gefährdetsten Landschaftsteilen. Ich lehne es ab, sie für ein paar Bauplätze so stark zu beeinträchtigen.“

Papenburg darf schon seit Langem eine Bauzeile errichten

Bei der jetzt in Frage stehenden Einfamilienhausbebauung würde es voraussichtlich nicht bleiben. Die eingereichten Vorschläge des Eigentümers beziehen sich auf das gesamte Flurstück in einer Größe von 14.135 Quadratmetern. Doch für fast 4000 Quadratmeter davon im nördlichen Bereich an der Alten Zollstraße (L383) und entlang der Straße Auf dem Feuerrohr hat Papenburg bereits Baurecht. Genehmigt mit Bebauungsplan ist ihm dort seit 2014 ein Baustreifen, auf dem er seinerzeit schon den Bau von Wohnungen für Mitarbeiter realisieren wollte. Diese Häuserfront wäre das Gesicht zu beiden Straßen hin.

Brachfläche und Feuchtbiotop: Das künftige Baugebiet im Innenbereich zwischen Alter Zollstraße, Auf dem Feuerrohr und der Straße Dunkler Weg ist nicht unumstritten. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Bauverwaltung der Gemeinde sieht daher dort „die größere Bedeutung für das Ortsbild“ und empfiehlt Mindestvorgaben zur Baugestaltung. Das Ortsbild ist allerdings auf der anderen Seite der Alten Zollstraße bereits ein eher städtisches, wie die Verwaltung einräumt. In jüngerer Zeit seien „im Umfeld nicht dorftypisch gestaltete Gebäude errichtet“ worden. Auch dabei handelt es sich um ein privat geschaffenes Neubaugebiet. Auf einem aufgegebenen landwirtschaftlichen Grundstück und zugekauften Flächen hatte dort Investor Uwe Grefer 20 Wohneinheiten als Einfamilien- und Doppelhäuser errichtet, dazu ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten.

Bauausschussvorsitzende sieht ein langes Verfahren voraus

Auch Papenburgs Fläche ist die einer ehemaligen Hofanlage, die Anfang der Neunzigerjahre abgerissen wurde. Damals hatte es wegen der Immissionen aus landwirtschaftlichen Nutzungen im Dorf – Gerüche, Treckerfahrten, Verschmutzungen – noch Konflikte mit der Wohnnutzung rundum gegeben. Deshalb war seinerzeit das Bebauungsplanverfahren für die gesamte Papenburg-Fläche abgebrochen worden. Weil der Hof gegenüber mittlerweile selbst zum Bauland geworden ist, sind diese Konflikte an der Stelle jetzt nicht mehr zu erwarten. Abzusehen sei aber, so Brakelmann, dass die Planung in der Gemeindeverwaltung angesichts vieler anderer Aufgaben nicht morgen gemacht werde. „Es wird ein langes Verfahren.“

Abbensen verfügt über eine Kita und gehört zum Einzugsbereich der Grundschule Brelingen. Nächste Einkaufsmöglichkeiten sind in Helstorf gegeben. Im Gemeindeentwicklungsplan bildet Abbensen keinen Schwerpunkt des Wohnungsbaus. Die jetzt ins Auge gefasste Fläche gilt vielmehr als Baulandreserve.

Von Ursula Kallenbach