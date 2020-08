Elze

Der Fahrer eines Pakettransporters hat am Montagmittag in Elze offenbar beim Abbiegen einen Fußgänger am Arm touchiert. Der Unfallfahrer hielt zunächst an und stritt sich mit dem Mann. Doch plötzlich stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und flüchtete unerlaubterweise.

Der Vorfall ereignete sich um 13.45 Uhr an der Ecke von Plumhofer Straße und In der Horst. Der UPS-Transporter bog rechts in die Straße In der Horst ein. Auf dem unbefestigten Seitenstreifen rechts neben der Fahrbahn stand zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der Polizei ein 42-Jähriger mit seinen zwei Hunden.

Anzeige

Fußgänger ruft, Transporterfahrer hält an

Das Heck des Transporters touchierte den rechten Ellenbogen des Fußgängers. Der Mann machte durch lautes Rufen den Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Der Fahrer hielt sein Fahrzeug an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Der Unbekannte gab Gas, ohne sich weiter zu kümmern.

Weitere NP+ Artikel

Das leicht verletzte Opfer notierte sich jedoch das Kennzeichen des Transporters und meldete dieses der Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass sie den Unfallverursacher über den Arbeitgeber ermitteln können.

Trotzdem suchen die Ermittler weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley