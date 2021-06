Elze

Randalierer haben in der Nacht zu Sonnabend zwei Schilder in Elze gestohlen und einen Leitpfosten beschädigt. Das teilt die Polizei Mellendorf mit. Der Vorfall ereignete sich an der Hohenheider Straße zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 0.15 Uhr am Sonnabend.

Zeugin beobachtet Jugendliche

Bei den Schildern handelt es sich um ein Ortseingangsschild und um das Schild „Achtung Gefahrenstelle“. Einer Zeugin zufolge hielten sich zuvor Jugendliche im dem Bereich der Schilder auf. Das Kommissariat Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Thea Schmidt