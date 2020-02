Rettung für alte Hofstelle? Ortsrat eröffnet Debatte um B-Plan

Bissendorf

Die Zukunft der unter Denkmalschutz stehenden Hofstelle im Ortskern von Bissendorf ist weiterhin offen. Eine Versteigerung wurde Mitte Januar abgesagt. Die Gemeindeverwaltung arbeitet daran, dass es für das Gebiet künftig einen Bebauungsplan gibt. Dieser soll jedoch nicht nur für das Grundstück mit Hofstelle gelten, sondern für das gesamte Areal zwischen der Gottfried-August-Bürger-Straße und Tattenhagen. Damit will die Kommune „das Schlimmste verhindern“ und gestalterisch mitwirken können, wie Bürgermeister Helge Zychlinski sagt. Eine zusätzlich geplante Gestaltungssatzung würde ebenfalls gestalterische Einschränkungen mit sich bringen.

Die Einfahrt zur Straße Tattenhagen zeigt, dass Neubauten gegenüber alten Gebäuden wie der Apotheke (links) gravierende Veränderungen des Ortsbildes zur Folge haben. Quelle: Ursula Kallenbach

Über den von der Verwaltung eingebrachten B-Plan diskutiert der Bissendorfer Ortsrat am Donnerstag, 13. Februar. Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann ruft Anlieger auf, an der öffentlichen Sitzung von 20 Uhr an im Bürgersaal des Bürgerhauses teilzunehmen. „Wir wollen schon beim ersten Schritt die Bürger des betroffenen Bereichs umfassend beteiligen“, teilt Brakelmann mit. Einige Eigentümer hatten bereits während der geplanten Versteigerung im Burgwedeler Amtsgericht angemerkt, dass ihnen die Pläne der Verwaltung zu weit gingen. Einige sprachen von Enteignung.

An dem Abend wollen die Kommunalpolitiker die Intention der Planung direkt vermitteln. Zudem können Anwohner ihre Anregungen und Befürchtungen äußern. Ziel der Verwaltung ist es unter anderem, den Charakter des Ortsbildes zu sichern, bebaubare und nicht bebaubare Flächen festzulegen, prägende Bäume zu erhalten und die Belange des Denkmalschutzes zu beachten.

Von Julia Gödde-Polley