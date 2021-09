Für den kleinen Ort Wennebostel ist ein Mammutprojekt abgeschlossen: Die Straße In Wennebostel (Kreisstraße 107) ist quasi runderneut – vom Regenwasserkanal über die Fahrbahn bis hin zum breiteren Gehweg.

Ein Flatterband ist nicht mehr durchzuschneiden. Aber die am Bau Beteiligten schließen nun die Bauarbeiten an der Straße In Wennebostel auch offiziell ab. Quelle: Ursula Kallenbach