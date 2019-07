Elze

„ Elze stirbt in der Mitte aus“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Benk ( SPD). „Wir brauchen belebende Elemente im Dorf.“ Der SPD-Politiker sagt, dass die Leerstände im Ort die Fraktion umtreiben. „Der Ortsrat hat sich an die Wirtschaftsförderung gewandt und darauf hingewiesen, dass Leerstand in Elze vermieden werden muss. Wir brauchen Einzelhandel.“

Die Entscheidung von Familie Springhetti, ihre Bäckerei am Sonntag, 14. Juli, zu schließen, müsse der Ortsrat hinnehmen. Die Mitglieder könnten Benks Angaben zufolge nicht selbst aktiv werden, sondern nur über die Möglichkeiten der Gemeinde. Was wünscht sich der Ortsbürgermeister an der Stelle? „Wir wünschen uns natürlich einen Bäcker zurück – vielleicht ein kleines Café dazu“, sagt Benk. Springhetti habe eine wichtige Funktion gehabt: Die Bäckerei hat Schulen und Betriebe beliefert und war für die Laufkundschaft da. Benk glaubt nicht, dass dies Backshops in Supermärkten übernehmen können.

Immer mittwochs holt die Frühstücksmutter Gila Schlieper für die Grundschule Elze nebenan 150 kleine Käsebrötchen zum Schulfrühstück. Quelle: Ursula Kallenbach

Verein befürchtet Verlust an Lebensqualität in Elze

Einen Verlust an Lebensqualität für das Dorf befürchtet der Vorstand des Vereins Dorfbild Elze nach der Schließung der Bäckerei. Mit Erschrecken habe er realisiert, dass nach drei Generationen ein jahrzehntealter Handwerksbetrieb aufhören müsse, sagt der Vereinsvorsitzende Ernst-Heinrich Theilmann. „Und das nicht aus Gründen des Umsatzes“. „Es kommen Erinnerungen hoch, wie ich als Junge vor fast 60 Jahren sonnabends den Kuchen aus der Backstube geholt habe, den meine Mutter dort mit der Restwärme des großen Backofens fertigbacken ließ.“ Ob Käufer wirklich bereit seien, eventuell höhere Preise für ein regionales Produkt zu zahlen, das unter erschwerten Arbeitsbedingungen erzeugt wird, fragt Uwe Brötz. „Wer bezahlt ernsthaft den Lohn für nächtliches Aufstehen und Arbeiten?“ Der stellvertretende Vereinsvorsitzende sieht in Elze mit der angestammten Bäckerei auch einen Ort für soziale Kontakte verloren gehen.

Wirtschaftsförderin bedauert Schließung der Bäckerei Springhetti

„Ich finde das sowohl persönlich als auch als Wirtschaftsförderin sehr bedauerlich, dass die beliebte Traditionsbäckerei schließen wird“, sagt Wedemarks Wirtschaftsförderin Antonia Hingler auf Nachfrage. Als sie von der Schließung erfahren hat, habe sie Kontakt zu dem Unternehmen aufgenommen, „Gesprächsbereitschaft signalisiert und meine Unterstützung angeboten“. Letztlich gehe es aber um eine Entscheidung, die nur der Inhaber treffen könne, sagt Hingler.

Von Julia Gödde-Polley und Ursula Kallenbach