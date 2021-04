Negenborn

Frank Gerberding (SPD) wohnt in Negenborn und hat dort am Neubau der Kindertagesstätte Kinnerstuuv täglich vor Augen, wie viele junge Familien das Dorf beleben. Als Ortsbürgermeister hat er neben Negenborn mit etwa 880 Einwohnern auch Abbensen im Blick, das inzwischen 1100 Einwohner zählt. Und am Nordrand des Brelinger Berges gehören die 120 Einwohner in den Dörfern Dudenbostel und Rodenbostel zum Ortsratsbereich. Den Ortspolitikern ist angesichts der Nachfrage wichtig zu klären, wo noch Bebauung möglich ist.

Auf einer Teilfläche der Bürgerwiese in Negenborn hat die neue Kita mit Krippe ihren Platz bekommen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Ich möchte, dass wir unsere Orte erweitern. Das heißt, wir bemühen uns um Erweiterung von Bauland in den Orten“, sagt Autohaus-Betreiber Gerberding. „Wir möchten, dass auch die Baulücken geschlossen werden und somit die Struktur der Orte gestärkt wird. Wichtig sind auch in den Orten freie Grundstücke, die eventuell bebaut werden könnten. Da spreche ich auch mal selber mit den Eigentümern, ob die sich eine Bebauung vorstellen könnten. Das gebe ich dann in der Runde des Ortsrats ins Gespräch.“

Frank Gerberding, Ortsbürgermeister von Abbensen, Duden-Rodenbostel und Negenborn, vor dem alten Fachwerkhaus gegenüber der Windmühle in Abbensen. Quelle: Lisa Höfel (Archiv)

Wachsen, um die Busverbindungen nicht zu verlieren

Nur ein gesundes Wachstum der Dörfer bedeute auch Sicherheit in der Struktur, ist Gerberding überzeugt. „Für uns in den kleinen Orten ist es wichtig zu wachsen, damit wir nicht eines Tages die Verkehrsanbindungen mit Bussen verlieren“, betont er. Zugleich sei der Zustand der Straßen ein wiederkehrendes Thema. Ob Reparatur oder Erneuerung, in jedem Fall spielten die Kosten eine große Rolle.

An diesem Übergang zwischen zwei Ortslagen in Negenborn in Höhe der Straße Am Turnbusch wünscht sich der Ortsrat eine Beleuchtung. Quelle: Ursula Kallenbach

Weiterhin habe der Ortsrat an einigen Straßen auch neue Laternen im Blick für mehr Sicherheit für die Anwohner. „Wir hätten gern beim Übergang über die Landesstraße am Ortsausgang von Negenborn in Richtung Abbensen eine Beleuchtung in Höhe der Einfahrt Am Turnbusch sowie eine Beleuchtung an der Straße selbst“, sagt der Ortsbürgermeister. Für alle bisherigen und neuen Anträge aus dem Ortsrat gelte auch 2021: „Natürlich werden wir immer wieder nachsetzen und etwas fordern von der Gemeinde“. So sei die erst seit Ende 2020 geplante Sanierung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen sogar schon kurzfristig erledigt worden.

Dicht wegen Corona: Das Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen ist geschlossen, aber die Heizung ist schon mal für den nächsten Winter überarbeitet. Quelle: Ursula Kallenbach

Ortsbürgermeister: Wer mag, kann gern anrufen

Und auch noch zwei weitere große Bereiche verlangten immer wieder die Aufmerksamkeit des Ortsrates: „Die Kieskuhle liegt ja genau in der Mitte unserer Ortschaften, und der Brelinger Berg ist schützenswert“, meint der Ortsbürgermeister.

Serie: Wünsche der Ortsbürgermeister für 2021 Das Jahr 2021 hatte wegen der Corona-Pandemie für die Wedemärker Politik mit vielen Sitzungsabsagen begonnen. In einer Serie haben wir deshalb gemeinsam mit allen elf Ortsbürgermeistern in den vergangenen Wochen einen Blick auf das geworfen, was in diesem Jahr wichtig wird oder bleibt in den Ortschaften. Diese Serie endet nun mit Frank Gerberding (SPD), der das Ortsbürgermeisteramt für Abbensen, Negenborn, Dudenbostel und Rodenbostel erst im September 2020 für seinen erkrankten Vorgänger Peter Reuter (SPD) übernommen.

Die Corona-Auflagen schränken auch Frank Gerberdings persönliche Kontakte mit den Bürgern ein, und das bedauert er sehr. „Die Glückwünsche, die ich gern persönlich überbringen würde, versende ich in dieser Zeit per Karte“, berichtet er. „Die Grüße kommen aber genauso von Herzen wie sonst.“ Gerberding bittet jeden, der etwas für seinen Ort auf dem Herzen hat, sich bei ihm zu melden. Gern dürften die Bewohner der Dörfer ihn dazu unter Telefon (01 70) 9 67 50 60 anrufen. Denn: „Nur wenn wir darüber sprechen, können wir einiges verändern zum Wohl der Bürger.“

Von Ursula Kallenbach