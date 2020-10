Mellendorf

Der Vertrag mit der Gemeinde Wedemark ist geschlossen: Nun kann der neu gegründete Verein Bürgerinitiative Offene Kultur Werkstatt Wedemark (BOK) auch öffentlich Mitglieder werben und weitere Menschen überzeugen, aktiv mitzumachen. Die Gemeinde überlässt dem Verein die Werkräume im Mehrgenerationenhaus (MGH) am Gilborn 6 in Mellendorf zur alleinigen Nutzung für Aktivitäten in den Bereichen Hobbyhandwerk und Kultur.

Betrieb startet frühestens zum Jahresende

Frühestens zum Ende des Jahres, so kündigt Sprecher Bernd Wilts an, werde der Betrieb offiziell aufgenommen. Coronabedingt habe sich die Vertragsverhandlung mit der Gemeinde länger hingezogen. Der Verein wird nun für die Räume, die Einrichtung und den Betrieb allein verantwortlich sein. Zur Verfügung stehen Werkräume und ein Tonarbeitsraum mit Nebenräumen.

Hinter dem Eingang zum Mehrgenerationenhaus in Mellendorf liegen zahlreiche Räume der ehemaligen Berthold-Otto-Schule – bald auch für begeisterte Hobbyhandwerker und Kultur-Selbermacher. Quelle: Ursula Kallenbach

Verein will für sein Angebot werben

Nutzer, die dort künftig Kurse wahrnehmen oder selbst anbieten wollen, müssen laut Vertrag nur Spenden beitragen, kein regelmäßiges Entgelt. Damit soll der Verein seine Kosten für die Pflege und Instandhaltung der vorhandenen Maschinen und Werkzeuge decken können. „Wir haben Info-Flyer vorbereitet und bringen sie jetzt in Druck. Unabhängig davon nutzen unsere Kooperationspartner, die Kinder- und Jugendkunstschule und die Gemeindejugendpflege, die Räume derzeit schon“, sagt der BOK-Sprecher.

Inzwischen haben die Gründungsaktiven eine komplette Inventur für alles Vorhandene vorgenommen. „Die Inventarliste wie auch ein Lageplan sind Bestandteile des Vertrags“, sagt Wilts. „Außerdem erwarten wir den Einbau neuer Schließzylinder, da derzeit noch eine unbekannte Anzahl von Schlüsseln für die ehemals von der Berthold-Otto-Schule genutzten Räume im Umlauf ist.“ Der Verein kann die Räume nur nutzen, solange der Bund das MGH fördert. Die Gemeinde geht aber davon aus, dass dies für weitere sechs Jahre der Fall sein wird. Der Vertrag zwischen Gemeinde und BOK wiederum ist aus wichtigem Grund von beiden Seiten monatlich kündbar.

Jeder Interessierte soll die Werkräume nutzen können

Der Verein BOK will das kulturelle Angebot in der Wedemark erweitern. Neben Veranstaltungen im musikalischen und allgemein-kulturellen Bereich legt er einen Schwerpunkt darauf, den Wedemärkern Möglichkeiten zu eigenen Aktivitäten zu bieten. Die Werkräume ermöglichen Holz-, Metall-, Keramik-, Textil- und Papierarbeiten, die spezielle Ausrüstung erfordern. „Dazu gehören Maschinen und Werkzeuge zur Holz- und Metallbearbeitung, Feuchtarbeitsräume und ein Brennofen. All dies ist im MGH vorhanden“, sagt Wilts. „Wir wollen diese Möglichkeiten allen Interessierten zugänglich machen. Bisher war dies schon der Kinder- und Jugendkunstschule, der Gemeindejugendpflege und dem Repair-Café Wedemark möglich. Demnächst soll jeder die Gelegenheit dazu haben.“

Wer vorab Kontakt sucht, kann sich an Bernd Wilts per E-Mail an bernd.freerk.wilts@t-online.de und unter Telefon (0172) 41 53 217 sowie an Michael Hennebo per E-Mail an mike.hennebo@gmx.de wenden.

Von Ursula Kallenbach