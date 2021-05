Wedemark

Welche Möglichkeiten gibt es, den Fuß- und Fahrradverkehr in der Wedemark zu stärken? Was kann man von positiven Beispielen aus anderen Städten und Gemeinden lernen? Diese und weitere Fragen wollen die Gemeinde Wedemark und die Klimaschutzagentur Region Hannover gemeinsam mit Wedemärker Bürgerinnen und Bürgern in einem digitalen Austausch besprechen.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich am Dienstag, 18. Mai, ab 18.30 Uhr bei der Veranstaltung „Wie bewegen wir uns fort? – Fahrrad- und Fußverkehr“ zu informieren und eigene Gedanken in den Dialog einzubringen. Die Veranstaltung ist Teil der Beteiligungsreihe zum Quartierskonzept „Grüner Faden für Bissendorf“.

Die Veranstaltung läuft über die Plattform Zoom, die Teilnahme ist kostenlos. Zugangsdaten finden sich im Internet auf www.wirimklimalog.de. Auf Wunsch gibt es dort die Beiträge zum Download nach der Veranstaltung. Für Fragen steht Irina Reeker von der Klimaschutzagentur unter Telefon (0511) 220022-79 zur Verfügung.

Teilnehmer können Fragen und Anregungen einbringen

Zunächst soll bei der Veranstaltung kurz die derzeitige Mobilitätssituation in der Wedemark beleuchtet werden: Wie viele Menschen sind vor Ort eigentlich zu Fuß und mit dem Rad unterwegs? Welche Konzepte gibt es für die Gemeinde, und welche Maßnahmen sind für die Zukunft geplant? Mit dabei sind unter anderem Mareike Oertel als Klimaschutzmanagerin der Gemeinde sowie Johannes Veuskens vom Team Infrastruktur Straße der Region Hannover. Anschließend bleibt viel Zeit für Fragen und Anregungen. Zentrale Themen dabei sind, wie die Teilnehmer die aktuelle Mobilitätssituation wahrnehmen, was sie zur Nutzung bestimmter Fortbewegungsmittel motiviert und welche Ideen sie für eine Stärkung des Fuß- und Fahrradverkehrs in der Wedemark haben.

Von Frank Walter