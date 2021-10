Meitze

Als die Hunde laut bellten, die Pferde wieherten und die Mitglieder des Ensembles Rallye Trompes de la Bruyère in ihre Jagdhörner bliesen, war klar: Jetzt geht es los. Die Schleppjagd mit der Niedersachsenmeute machte sich auf den Weg. Zum ersten Mal seit 2019 ging es am Sonntag wieder quer durch die Feldmark in Meitze bis ins Fuhrberger Gebiet.

Zur Galerie Mehr als 50 Pferde und 22 Foxhounds sind bei der Schleppjagd um Meitze dabei. Und auch Zuschauer erfreuen sich am Treiben, obwohl die Begleitung in Treckeranhängern diesmal ausfällt.

Auch ohne Treckeranhänger sind viele Zuschauer dabei

Zusammen mit Cord-Peter Garms, Camill Freiherr von Dungern und Malte Voigts hatte Helmut Bäßmann die Schleppjagd organisiert. „Vielleicht könnte es ein paar Grad wärmer sein. Es ist aber trocken, und wir haben kaum Wind – besser hätte es nicht sein können“, sagte Bäßmann.

Er freut sich auch über die Zuschauer. Zwar hatte Bäßmann wegen der Corona-Pandemie vorab extra keine Werbung für die Schleppjagd gemacht und auf das Angebot von Fahrten auf Treckeranhängern verzichtet, dennoch kamen Schaulustige in eigenen Autos zu den Hindernissen. „Es hat sich dann wohl doch rumgesprochen“, sagte der Organisator.

Der Weinsprung in Meitze ist einmalig

Die Zuschauer bekamen etwas geboten, was sie noch nie zuvor gesehen hatten: Bäßmann, selbst Winzer in der Wedemark, hatte sich für die rund zweistündige Jagd eine Neuerung ausgedacht – ein Hindernis aus einem Dutzend leeren Weinfässern, die er sich extra aus Stuttgart hatte liefern lassen. „Meines Wissens nach sind wir jetzt die einzige Schleppjagd in Deutschland, die ein Hindernis aus Weinfässern bietet.“ In Meitze waren Reiter aus Berlin, aber auch aus Süddeutschland im Einsatz. „Alle haben mir gesagt, dass sie bei keiner anderen Schleppjagd ein solches Hindernis erlebt haben“, sagte Bäßmann und fügte mit einem Lachen hinzu: „Das ist ein exklusiver und edler Weinsprung.“

Den Weinsprung meisterten die mehr als 50 Pferde problemlos, die in drei auf das Tempo angepassten Gruppen unterwegs waren. Die 22 Foxhounds machten es sich einfach und liefen außen herum. Sie folgten der sogenannten Schleppe, die Mechthild von Lucke legte. Eine intensiv riechende Flüssigkeit tröpfelte aus einem an seinem Sattel befestigten Kanister aufs Feld und diente damit als Spur für die Hunde.

Etwas mehr Schwierigkeiten hatten manche Pferde und Reiter bei einem Ritt durch einen tiefen Wassergraben. Dabei gab es auch einen Sturz, der jedoch glimpflich verlief. Ansonsten manövrierten die meisten Reiter ihre Pferde mit viel Geschick durch das nasse Hindernis – und erhielten den verdienten Applaus der Zuschauer. Und vielleicht gucken im nächsten Jahr dann wieder Hunderte von den Treckeranhänger aus zu.

Von Stephan Hartung