Wedemark

Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in der Wedemark geflüchtet. Der geschädigte Autofahrer verfolgte ihn, die Polizei konnte den Halter ermitteln – der Mann wohnt in Neustadt am Rübenberge.

Wie die Polizei Mellendorf erst am späten Dienstagabend erfuhr, hatte sich bereits am frühen Montagmorgen eine Unfallflucht auf der Landesstraße 190 ereignet. Ein 24-jähriger Chevrolet-Fahrer hatte gegen 6.50 Uhr in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Wedemarkstraße in Mellendorf verkehrsbedingt anhalten müssen. Plötzlich prallte ein bislang unbekannter Mann mit einer Yamaha XT 125 gegen das Heck des Chevrolet. Der Kradfahrer stürzte zu Boden, rappelte sich dann wieder auf und flüchtete mit dem Motorrad über die Wedemarkstraße in Richtung Bahnhof Mellendorf.

Nach Unfall folgt Verfolgungsjagd

Der 24-jährige Autofahrer folgte dem Flüchtigen und entdeckte ihn in einer Fahrzeugschlange vor dem Bahnübergang in Wennebostel. Dabei konnte der Geschädigte das Kennzeichen des Motorrads ablesen. Anschließend gelang dem Unfallverursacher erneut die Flucht in Richtung Bissendorf.

Am Auto entstand ein leichter Sachschaden am hinteren Stoßfänger, der 24-Jährige blieb unverletzt. Der 54 Jahre Halter der Yamaha ist im Bereich Neustadt am Rübenberge gemeldet. Die Polizei konnte ihn bis Mittwochvormittag nicht antreffen.

Die Ermittler bitten nun um weitere Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Frank Walter