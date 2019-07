Mellendorf

Einsatz für den Klimaschutz: Der neunjährige Milan aus Elze hat Spenden gesammelt, damit neue Bäume gepflanzt werden können. Auf dem Wede-Markt in Mellendorf nahm er in fünf Stunden die stolze Summe von 117 Euro ein.

Das Geld kommt dem Projekt Plant for the Planet zugute. Seit 2008 pflanzt die Initiative weltweit Bäume für ein besseres Klima – für jeden gespendeten Euro einen. Inzwischen werden die Pflanzen auf eigenem Gebiet auf der Yucatán-Halbinsel von Mexico in die Erde gesetzt. 100 Waldarbeiter sorgen nach Auskunft der Organisatoren dafür, dass die Bäume groß werden.

Milan ist Botschafter für Klimagerechtigkeit

Um das Geld zu sammeln, hat sich Milan in Mellendorf mit einer Spendendose unter die Besucher des Wede-Markts gemischt und bat die Menschen um einen Euro. Ursprünglich wollte der Neunjährige durch den Verkauf von Schokolade Spenden sammeln. Doch aufgrund der Hitze – an dem Tag zeigte das Thermometer mehr als 30 Grad an – verwarf er seinen Plan spontan wieder.

Und wie ist Milan zu seinem Engagement gekommen? Er hatte im April im Fernsehen einen Bericht über die Kinder- und Jugendinitiative Plant for the Planet gesehen. Anschließend informierte sich der Junge mit seinen Eltern über die Aktionen und nahm Ende Mai an einer Akademie der Initiative in Hamburg teil. Dort ließ er sich gemeinsam mit anderen Kindern zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbilden. Anschließend überlegte er, wie er in der Wedemark aktiv werden kann. Milan sammelte in Mellendorf nicht nur Geld – er hatte auch einen eigenen Infostand. Dort informierte er Interessierte über das Projekt. Im Internet auf www.plant-for-the-planet.org/de/startseite gibt es alles Wissenswerte rund um die Initiative.

Lesen Sie auch:

Plant for the Planet: Schüler in Altwarmbüchen pflanzen Apfelbäume für das Klima

Alter Park in Burgwedel: So setzen sich Schüler mit Kunst fürs Klima ein

Trotz Sommerferien: Tausende Schüler demonstrieren für mehr Klimaschutz

Landesforsten pflanzen 200.000 Bäume gegen den Klimawandel

Von Julia Gödde-Polley