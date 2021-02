Brelingen

Noch in diesem Jahr soll eine Grünfläche von nicht einmal einem Hektar Größe in Brelingen für Wohnbebauung erschlossen werden. Das geplante Wohngebiet „Waldrebenweg“ liegt südlich des Ortseingangs aus Richtung Mellendorf, maximal zehn Häuser sollen dort Platz finden. „Dass es zu diesem Projekt gekommen ist, hat mich persönlich überrascht“, sagt Ortsbürgermeister Patrick Cordes (Wählergemeinschaft Wedemark/WGW). „Es bietet aber aus meiner Sicht die Chance, den Ort abzurunden und die Ortsgrenze weiter nach Osten zu verlegen.“

Patrick Cordes, Ortsbürgermeister in Brelingen, sieht in dem Schub zu elektronischen Kontakten auch in der Politik durchaus einen Gewinn. Quelle: Cordes

Das hieße: Die Bebauung rückt weiter in Richtung Ortsrand vor, das Ortsschild könnte in der Folge versetzt werden. Am Ortseingang dient schon jetzt eine Verkehrsinsel, dazu den einfahrenden Verkehr auf der sanierten Landesstraße 383 zu bremsen. Cordes ist überzeugt: Würde der Ortsrand mit dem kleinen Baugebiet weiter nach Osten geschoben, würde dies für alle noch mehr Sicherheit bringen und auch den Verkehrslärm deutlich verringern.

Fläche war fast in Vergessenheit geraten

Tatsächlich ist der Ortsrat höchst unerwartet zu dieser konkreten Aussicht gekommen. Die Fläche am Ortsrand war Cordes zufolge für Brelingen zwar schon jahrelang als Baulandreserve ausgewiesen, aber mittlerweile doch fast in Vergessenheit geraten. Stattdessen favorisiert und fordert der Ortsrat seit Langem einen deutlich größeren Bereich am Abbauernring/Mühlenblick als Neubaugebiet. Diese Fläche abseits der Hauptverkehrsstraßen würde sich auch für den Bau mehrgeschossiger Wohnhäuser für Senioren und/oder Singles eignen. „Solche Wohnungen benötigen wir dringend“, sagt der Ortsbürgermeister.

Der Ortsrat Brelingen favorisiert bisher die Fläche an der Ecke Mühlenblick/Abbauernring in Brelingen für den Bau neuer Wohnungen. Quelle: Ursula Kallenbach

Aber nun wollen Politik und Verwaltung die Fläche am Waldrebenweg als nächste ausweisen. Damit sei die Gemeindeverwaltung an den Ortsrat herangetreten, berichtet Cordes. Das Baugebiet „Waldrebenweg“ erhielt, anders als es der Ortsrat empfohlen hatte, die höhere Priorität. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Wedemark Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG) den Erwerb dieser Fläche plant, wie es in der Begründung der Verwaltung heißt – und sie wohl einig geworden ist mit dem Eigentümer.

Ortsrat will vor dem Bauausschuss beraten

„Ich freue mich über das Gebiet Waldrebenweg“, sagt der Ortsbürgermeister. „Natürlich möchte ich aber auch, dass das andere noch verwirklicht wird.“ Die Diskussion darüber will Cordes auf die Tagesordnung des nächsten Ortsratstreffens setzen. Die Kommunalpolitiker werden online beraten. „Wir wollen auf jeden Fall beschließen, bevor der Bauausschuss sich Anfang März mit der Bauplanung befasst“, erläutert Cordes das Prozedere.

Aktuell kommt auch in das Gewerbegebiet Windmühlenberg neuer Schwung. „Ich hoffe und wünsche, dass wir das Projekt trotz Corona erfolgreich und zeitnah abschließen werden.“ Zwei Ortsansässige wollen die gewerbliche Bebauung im südlichen Teil der ausgewiesenen Gewerbefläche voranbringen. Dort lag die Planung seit 2014 brach, weil Eigentümer nicht verkaufsbereit waren. Der nordwestliche Teil ist seit Langem bebaut.

Das BIld zeigt den oberen Teil des Gewerbegebiets Windmühlenberg-Süd, das nun weiter bebaut werden kann. Quelle: Ursula Kallenbach

Brelinger versuchen Ausfallschritt und Spagat

„Bleiben Sie gesund!“: Diesen Wunsch richtet der Ortsbürgermeister wo immer möglich an die Brelinger. So oft wie möglich mögen sie zu Hause bleiben, um gemeinsam weiter die Pandemie zu bekämpfen. „Aber Not macht bekanntlich auch erfinderisch und schafft Neues“, sagt Cordes. So können auf der neu eingerichteten Boulebahn auf dem Kirchengelände mitten im Dorf die Kugeln rollen. Und mehrere Bänke rund um die St.-Martini-Kirche fordern jetzt Spaziergänger statt zum Sitzen zu einer Bankgymnastik auf – einer coronakonformen Alternative an frischer Luft zur Stuhlgymnastik im Kulturzentrum Brelinger Mitte.

So geht es: Gegen Corona-Müdigkeit helfen Übungen an den Sitzbänken in Brelingen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Ich hoffe, es wird weitere Aktionen in unserem Brelingen geben, die den Spagat zwischen Bedarf an Gemeinschaft und Kontakt sowie Einschränkungen durch gesetzliche Vorgaben möglich machen“, sagt Cordes. Das Vereinsleben sei fast vollständig zum Erliegen gekommen. Viele persönliche Kontakte, wie sie sonst beim Osterfeuer, beim Dorfputz, auf dem Schützenfest und bei vielen anderen Veranstaltungen zustande kamen, seien weggebrochen.

Die Bänke an der Brelinger Kirche stehen für Fitnessübungen bereit. Quelle: Ursula Kallenbach

„Uns war es am Ende wichtig, zumindest die finanzielle Unterstützung an die Vereine aufrechtzuerhalten.“ Das Geld wurde zum großen Teil neu verteilt. Da zurzeit niemand wisse, welche Veranstaltungen 2021 organisiert werden könnten, werde der Ortsrat die Ausgaben dafür im laufenden Jahr sicherlich noch anpassen.

Bürgersprechstunden laufen weiter

Der Ortsbürgermeister hat gerade seinen 57. Geburtstag gefeiert – noch nie vorher in so langer Zeit, ohne sein politisches Gremium versammelt zu sehen. Zuletzt tagte der Ortsrat Brelingen live miteinander Ende 2019 zum Haushalt 2020. „Die nächste Sitzung war für Frühjahr 2020 geplant und konnte aufgrund der damals ersten Pandemiewelle nicht mehr stattfinden“, erinnert sich der Kommunalpolitiker. Inzwischen nutzten die Ortsratsmitglieder Medien wie E-Mail und Whatsapp und griffen verstärkt zum Telefon. „Natürlich treffen wir uns aber auch noch persönlich unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln“, erzählt Cordes. Immerhin: Auch die Bürgersprechstunden liefen bis auf eine kurze Unterbrechung weiter.

Corona gibt Ortsräten mehr Weitblick

Viele Wedemärker arbeiten beruflich schon lange im Homeoffice. Nun sehen sie elektronische Arbeitsabläufe auch in den politischen Gremien Fuß fassen. Erstmals haben die Ortsräte in der Wedemark im Januar den Entwurf des Gemeindehaushalts 2021 als Online-Präsentation erlebt und konnten darüber online diskutieren. „Als Ratsherr kannte ich das Verfahren bereits“, berichtet Cordes, aber auch für den Ortsrat lernte er die Online-Vermittlung nun schätzen.

„Dies war ein interessantes Angebot, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen und aus erster Hand zu erfahren, was in den Nachbarorten passiert – etwa bei der Planung von Feuerwehrhäusern oder im Straßenbau.“ Und so passen dem Brelinger Ortsbürgermeister solche Veränderungen, auch wenn durch eine Pandemie erzwungen, doch in das eigene Konzept: „Mir persönlich liegen starke Ortsräte am Herzen. Deshalb finde ich das Angebot sehr gut und würde es begrüßen, wenn es beibehalten würde.“

