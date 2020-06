Mellendorf

Am Gymnasium Mellendorf steht ein erneuter Wechsel auf der Schulleiterposition an. Doch wer die Stelle übernimmt, sei noch nicht klar. Das teilt der Sprecher des Niedersächsischen Kultusministeriums, Sebastian Schumacher, auf Anfrage mit. Viele Bewerber gibt es seinen Angaben zufolge nicht. Es habe nur ein Interessent die Unterlagen eingereicht.

Weitere Details nennt der Sprecher mit Verweis auf das noch laufende Verfahren nicht. Auch einen Termin, zu dem ein neuer Leiter an der Schule beginnen könnte, gibt er nicht bekannt. Das Ministerium strebe „eine schnellstmögliche Besetzung“ an, berichtet Schumacher. Damit ist offen, ob ein neuer Rektor die Aufgaben zum Beginn des neuen Schuljahres Ende August übernehmen kann. Die Stelle sei in der Februar-Ausgabe des Schulverwaltungsblattes ausgeschrieben worden. Interessierte hatten anschließend vier Wochen Zeit, ihre Bewerbung bei der Landesschulbehörde oder direkt bei der Schule einzureichen.

Vertreterin übernimmt Aufgaben automatisch

Bereits seit Dezember vergangenen Jahres führt die stellvertretende Leiterin, Katrin Meinen, das Gymnasium kommissarisch – automatisch als ständige Vertreterin. Der ehemalige Leiter hatte die Schule auf eigenen Wunsch nach nur wenigen Monaten wieder verlassen.

Erst im vergangenen Jahr suchte das Kultusministerium einen neuen Rektor für die Schule, die im neuen Schuljahr voraussichtlich etwa 1040 Schüler vom fünften bis zum 13. Jahrgang besuchen werden. Vor den Sommerferien 2019 wechselte die langjährige Leiterin Swantje Klapper in den Ruhestand – nach fast 20 Jahren am Gymnasium. Schon damals gab es keinen nahtlosen Übergang an der Spitze. Meinen übernahm automatisch die Aufgaben. Nach Angaben der Landesschulbehörde hatten sich drei Kandidaten auf den Stelle des Rektors beworben.

