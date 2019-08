Elze

Der neue Edeka-Markt Auf dem Farnkamp in Elze ist seit knapp vier Wochen in Betrieb – und schon jetzt steht fest: Der Verkehr entwickelt an dieser Stelle Tücken. Abhilfe hängt aber an der Sanierung der Autobahn 7.

„Wir beobachten das auf alle Fälle“, sagt Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover. Denn Ein- und Ausfahrt des Marktes liegen an der Landesstraße 190. Die ist durch den Umleitungsverkehr von der A7 aktuell noch stärker befahren als sonst. Zahlreiche auswärtige Fahrzeuge fahren von der Autobahn ab, um den Stau, der sich auf der Strecke täglich bildet, zu umfahren. Fischer lässt aber keinen Zweifel: Geklärt werden könne die Situation in Elze erst Ende des Jahres oder Anfang 2020, wenn die Arbeiten auf der Autobahn abgeschlossen sind.

Am Ortseingang von Elze aus Richtung Berkhof kommend liegen die Einmündung der Plumhofer Straße (von links), die Fußgängerinsel und die Ein- und Ausfahrt Edeka-Markt dicht hintereinander. Quelle: Ursula Kallenbach

Fußgänger und Radfahrer haben Schwierigkeiten

Vor allem von Fußgängern und Radfahrern hört Edeka-Seniorchef Uwe-Karsten Lüders, dass die Situation – ohne Zebrastreifen oder Ampel – Schwierigkeiten mache. „Es wäre wünschenswert, einen Zebrastreifen über die Landesstraße zu bekommen“, sagt er. „Wenn es von den Bürgern gefordert wird, muss man diese Frage wieder angehen.“

Die aktuelle Lösung mit einer Linksabbiegespur für den Autoverkehr in Richtung Norden und einer Verkehrsinsel, die Fußgängern und Radfahrern das Queren von der gegenüberliegenden Seite hinüber zum Markt erlaubt, war im Zusammengang mit Politik und Verwaltung der Gemeinde Wedemark gefunden worden. Fischer steht nach wie vor zu der Mittelinsel. „Sie ist besser als ein Zebrastreifen, weil Fußgänger jeweils nur auf den Verkehr aus einer Richtung achten müssen“, begründet er. Bei der Einrichtung einer Ampel, so Fischer, wären auch die Gemeinde Wedemark und der Markt mit gefragt.

Fernverkehr von A7 ist großes Problem

Die Ein- und Ausfahrt des motorisierten Verkehrs am Einkaufsmarkt verdichtet die Verkehrssituation dort deutlich. Zusätzlich unübersichtlich: Während der andauernden Sanierung der A 7 biegen viele Fernfahrer am Ortseingang von Elze aus Richtung Berkhof von der L 190 – kurz vor der Einfahrt zum Edeka-Markt – nach links in die Plumhofer Straße, um über Meitze und Gailhof wieder die Autobahn zu erreichen.

„Das ist im Moment ein Riesenproblem. Bei Staus fahren viele von der A 7 runter, die Verkehrsbelastung auf der Landesstraße 190 ist hoch“, bestätigt Fischer. Dennoch müsse man abwarten, wie sich der Verkehr einpendelt, wenn die A 7 wieder frei ist.

Neue Verkehrszählung nötig

„Selbst wenn wir etwas verändern wollten dort in Elze, müssten wir eine neue Verkehrszählung machen“, sagt Fischer. Erhoben werden müssten Zahlen dann über mehrere Tage außerhalb von Ferienzeiten. Eine Ampel müsste fest programmiert werden. „Dazu brauchen wir absolute Verkehrszahlen, die Verkehrsströme nach Richtungen und die Zahlen, wie viele Fußgänger queren“, sagt der Behördenleiter.

Auch die Gemeinde beobachte die Situation, sagt Kämmerer Joachim Rose. Er verweist aber darauf, dass die Landesbehörde der direkte Ansprechpartner sei. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten auf der Autobahn werde sich diese Situation sicherlich wieder entspannen, sagt Rose. Weitergehende Maßnahmen habe das damalige Verkehrsgutachten zu der Bauleitplanung dort nicht ausgewiesen.

Von Ursula Kallenbach