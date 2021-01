Mellendorf

Ein Gotteshaus erscheint doch immer so: festgefügt in seinen Mauern über Jahrhunderte. Und seine Schätze im Inneren, sind sie gleich zu erkennen? Ein großer Kirchenführer zu St. Georg in Mellendorf wirft jetzt Schlaglichter in die verborgene Geschichte des Bauwerks. Das Buch kommt im Januar heraus und soll in harten Lockdown-Zeiten zum Erkunden einladen.

Kirchenvorsteher Johannes Keymling, der das Projekt begleitet, hat sich von einem alten Satz leiten lassen. Der wäre auch gut geeignet, Pfadfinder, Geocaching-Freunde oder Harry-Potter-Fans auf der Stelle zu entzünden für diese Welt: „Die sichtbare Kirche ist ein Symbol für die unsichtbare Kirche“. Belegt und erklärt finden Leser das Rätsel bei einem Blick auf das Äußere und ins Innere des Baukörpers mit allen kirchen- und kunsthistorischen Einzelheiten – und das auf 100 Seiten in dem Bildband mit 140 Abbildungen.

1497 war das prägende Umbaujahr

Einen alten Eingang gab es auf der Südseite, er ist heute noch erkennbar. Der historische Baustoff Raseneisenstein an den Außenmauern unterhalb der Fenster liegt heute unter dem weißen Putz verborgen. Teile des Gemäuers stammen aus der Zeit der Vorgängerkirche an dieser Stelle im Mittelalter. Vergoldet zeigt am äußersten rechten Strebepfeiler außen an der Südseite der Kirche die eingeschlagene Jahreszahl 1497 in römischen Ziffern das für die heutige Kirche prägende Umbaujahr. Damals erhielt das vormals viel kleinere und flachere Gebäude einen Chorraum und Gewölbe auch im Kirchenschiff.

Was man nicht sehen, sondern nur nachblättern oder auf andere Art wissen kann: Insgesamt haben über die Jahrhunderte vier große Um- und Anbauten die Kirche mit Turm und Sakristei zu dem gemacht, was der Bau heute darstellt. Bei Restaurierungen im Inneren entfernten Handwerker viele Farbschichten und legten alte Weihekreuze frei. Der Altar wurde vielfach verändert, ebenso die Orgelempore. Zur Orgel gibt es bereits einen Bildband.

Kirchenführer wird jetzt Korrektur gelesen

Wie der Orgelführer wird der große neue Kirchenführer im DIN-A4-Format herausgegeben, allerdings quer. Das Layout des Bandes hat Keymling erstellt. „Es ist mein Hobby“, sagt der Facharzt, der sich seit acht Jahren ehrenamtlich im Kirchenvorstand engagiert. Eine Kurzfassung des Buches ist schon auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Georg einzusehen. Aber vor dem Jahresende wird es nichts mit der Herausgabe des Bildbandes. „Im Moment wird noch Korrektur gelesen“, erläutert Keymling.

Es existiert bereits ein kleiner Vorläufer des großen Kirchenführers, ein Heft, das in der Kirche kostenlos ausliegt. Als Verfasser zeichnet derselbe Mann, der inzwischen im Auftrag der Kirchengemeinde gemeinsam mit Keymling das „große“ Werk zustande gebracht hat: Jens Nielsen, ein Museumspädagoge aus Schleswig-Holstein. „Einen speziellen Anlass für diese Arbeit gibt es nicht. Sie ist auf Initiative von Herrn Nielsen ins Rollen gekommen“, berichtet Keymling. Das war im Herbst 2019.

Autor bedient sich an vielerlei Quellen Der Museumspädagoge Jens Nielsen arbeitet seit zwei Jahrzehnten freiberuflich in Kiel. Doch wie geriet der Schleswig-Holsteiner an die Kirchengemeinde St. Georg in Mellendorf? Er hat sie gezielt mit einem Angebot angeschrieben – wie auch andere Kirchen in Norddeutschland, deren Geschichte er vorab recherchiert hatte. Herausgegriffen hat Nielsen dabei die für ihn besonders interessanten Kirchen mit ihrer Geschichte oder kunstgeschichtlichen Merkmalen, eben auch St. Georg. Der Museumspädagoge nutzt seine eigene langjährige Forschungsarbeit, sein großes Archiv und seine umfangreiche Bibliothek. Als weitere Quellen dienen staatliche, kommunale, kirchliche oder auch gutsherrschaftliche Archive vor Ort, Landesbibliotheken, Landesämter für Denkmalpflege – und nicht zuletzt das Internet, das viele bereits vergriffene Veröffentlichungen bereithält. So stieß Nielsen auch auf eine alte Veröffentlichung dieser Tageszeitung für die Wedemark aus dem Jahr 1999 zur Entdeckung der freigelegten Weihekreuze im Kirchenschiff von St. Georg. Der Autor hat bereits 13 Kirchenführer erarbeitet und größtenteils veröffentlicht. Jens Nielsen ist per E-Mail an jens@agentour-zeitensprung.de erreichbar.

Erlös dient dem Wiederaufbau des Gemeindehauses

Der Mellendorfer Kirchenvorstand stellte schnell fest, dass der Experte die Erfahrung von mehreren erstellten Kirchenführern mitbrachte. „Bei seiner Recherche förderte er rasch einige Details über unsere Kirche zutage, die mir bisher nicht bekannt waren“, sagt Keymling. Er lobt die Zusammenarbeit – über die große Entfernung.

Da sind die Wedemärker dichter dran. Und wenn sie vor der Kirche stehen und die Augen nach links wenden, sehen sie auch, wohin der Erlös aus dem Verkauf der Bücher fließen wird. „Der Preis wird voraussichtlich 20 Euro betragen“, kündigt der Kirchenvorsteher an. „Der Erlös ist für den Wiederaufbau des abgebrannten Gemeindehauses gedacht.“ Der Entwurf für den Wiederaufbau ist fertig, der Bauantrag mittlerweile gestellt. Da das Buch im Selbstverlag hergestellt wird, könne die Kirchengemeinde die Druckkosten mit circa 10 Euro niedrig halten, sagt Keymling.

Und der versierte Verfasser, der den Inhalt beiträgt? Nielsen hat sich mit 750 Euro aus dem freiwilligen Kirchgeld der Gemeindemitglieder einverstanden erklärt. Weil alles so gut klappte, nimmt der Kieler sich jetzt einen Kirchenführer für St. Martini in Brelingen vor.

