Meitze

Eine neue Bank aus massiver Eiche steht seit Kurzem im Meitzer Busch. Anwohner, Radfahrer oder Wanderer können sich dort ausruhen und eine kurze Rast machen. Die SPD Wedemark und die SPD Elze/Wedemark haben die circa 500 Euro teure Sitzgelegenheit gestiftet.

Bei den Anwohnern ist diese als „Helmuts Bank“ bekannt. Er hatte die Holzbank ursprünglich gebaut, berichtet Reiner Fischer von der SPD. Doch die Sitzgelegenheit war in die Jahre gekommen: Sie sei „total verrottet“ gewesen. Auch die neue Bank steht am Ende des Fuhrberger Wegs links in die Straße rein – nur wenige Meter vom Wegesrand entfernt. Das massive Holz wurde gewählt, damit „die nächsten 20 Jahre nichts passiert“, sagt Fischer.

Eine Firma aus Elze hat die Bank gebaut. SPD-Mitglieder haben sie nun aufgestellt und in einem Betonfundament verankert.

