Neu gegründeter Verein Offene Kultur Werkstatt will Räume der alten Förderschule beleben

Ein neuer Kulturverein hat sich in der Wedemark gegründet. Die Bürgerinitiative Offene Kultur Werkstatt Wedemark will kulturelle Angebote im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf machen und ihre Aktivitäten auch auf andere Orte ausdehnen. Ziel ist es, in Werkstätten allen Wedemärkern Zugang zu künstlerischem und handwerklichem Tun zu ermöglichen.

Der gemeinnützige Verein möchte für diese Aktivitäten die zahlreichen, gut ausgestatteten Kunst- und Werkräume in der zum Sommer auslaufenden Berthold-Otto-Förderschule am Gilborn nutzen. Das Gebäude und der Großteil der Werkbänke, Geräte und Maschinen gehören der Gemeindeverwaltung. Bisher bietet die Kinder- und Jugendkunstschule dort Kurse an. Auch die Jugendpflege hat von den freien Räumen schon Gebrauch gemacht, ebenso das Repair Café Wedemark. Die Bürgerinitiative möchte künftig die Räume nicht nur mieten, sondern die alleinige Verantwortung tragen – das ist eine Bedingung für die Vertragsunterschrift.

Derzeit sind die Berthold-Otto-Schule und das Mehrgenerationenhaus unter einem Dach. Doch die Räume der auslaufenden BOS werden im Sommer frei. Quelle: Julia Gödde-Polley

Verein will verschiedene Kurse anbieten

Der Kulturverein will die Räume noch effizienter belegen, denn die Frequenz sei derzeit gering: „Wir wollen die Räume häufiger nutzen und für mehr Interessierte verfügbar machen“, erläutert für den Vorstand der Kultur Werkstatt Bernd Wilts. „Wir wollen regelmäßige Benutzungszeiten für alle Wedemärker eröffnen, etwa zweimal die Woche unter unserer Betreuung. Wir halten dafür Maschinen und Material vor und warten die Ausstattung fachgerecht. Dies regeln wir verbindlich mit der Gemeinde.“ Holz-, Metall-, Textil- und Keramikarbeiten würden als Kurse geplant. Die Teilnahme kostet Geld.

Darüber hinaus stellt das Repair Café schon jetzt selbst ein Schweißgerät, einen Kompressor und eine Drechselbank in den BOS-Werkräumen – und qualifizierte Betreuer. „Den Gerätepark wollen wir erweitern. Es soll noch eine kleine Drehbank für Metall dazukommen und ein 3D-Drucker, auch für künstlerische Zwecke“, kündigt Wilts an. Die meisten Geräte sollen auf Rollen mobil einzusetzen sein. Die Vereinsaktiven, die als Betreuer Gruppen leiten werden, sollen kein Geld dafür erhalten, sondern kostenfreie Nutzungszeit.

Noch nichts in trockenen Tüchern

Zu dem Konzept ist der Verein mit der Gemeindeverwaltung im Gespräch. Ein Nutzungsvertrag nach diesen Vorstellungen prüft das Rathaus derzeit. In trockenen Tüchern sei das noch nicht, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Denn auch zahlreiche andere Gruppen interessieren sich für die Räume in der BOS.

Kultur Werkstatt hat keinen Plan B

Sollte der Vertrag zwischen der Offenen Kultur Werkstatt und der Gemeinde nicht zustande kommen, hat der Verein indes derzeit keinen Plan B.

Wichtig ist dem Vereinsvorstand, die Kunst- und Werkräume „nicht nur institutionalisierten Nutzern“ zugänglich zu machen, sondern allen Wedemärkern. Auch Lesungen, Vorträge, Diskussionen und Musikveranstaltungen in der Agora der BOS stellen sich die Gründer für das Programm vor.

Im Vorstand und mit den bisherigen Aktiven sind langjährige Erfahrungen in Handwerk, Schule, Kunst und Veranstaltungsorganisation versammelt. In der Gründungsversammlung am 24. Oktober, fortgesetzt am 11. Dezember, wählten die zwölf Mitglieder Michael Hennebo aus Bissendorf zum Vorsitzenden. Bernd Düerkop aus Negenborn steht an zweiter Stelle und Bernd Wilts aus Bissendorf, Gründer und Organisator des Repair Cafés, ist dritter Mann an der Vereinsspitze.

Kooperation mit anderen Gruppen

Ihnen ist daran gelegen, mit der Freiwilligenagentur und den anderen Vereinen, Gruppen und Institutionen zu kooperieren. Gemeinsam mit ihnen will der Verein ein Nutzungskonzept entwickeln, das sich den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer anpasst. Vertreter aller Nutzergruppen sollen dazu in einem Beirat mitbestimmen.

In der ersten regulären Mitgliederversammlung im März – der Termin wird noch bekannt gegeben – können sich Interessierte über die neue Bürgerinitiative informieren oder dem Verein gleich beitreten. Der Jahresbeitrag beträgt 12 Euro. Zudem wollen die Aktiven zu einem Tag der offenen Tür einladen; der Termin und der Ort stehen ebenfalls noch nicht fest.

