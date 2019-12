Aufmerksamer Nachbar schlägt Hauseinbrecher in die Flucht

Mellendorf

Zwei Männer haben am Montag um 10.50 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Stargader Straße in Mellendorf einzubrechen. Die Täter nahmen einen dort stehenden Blumenkübel und warfen damit die Scheibe der Terrassentür ein. Doch der immense Krach schreckte einen Nachbarn auf, der nachschaute, berichtet Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Die so ertappten Einbrecher flüchteten sofort zu Fuß in Richtung Wedemarkstraße.

Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Zivilfahrzeugen und Streifenwagen verlief aber ohne Erfolg. Den Schaden beziffert Wehr am Dienstag auf etwa 500 Euro. Angesichts der plumpen und wenig professionellen Vorgehensweise wertet die Polizei die Tat als mögliche Beschaffungskriminalität. „Die mussten wegen des Krachs doch damit rechnen, erwischt zu werden“, sagt Wehr.

Beide etwa 20 Jahre alten Täter trugen dunkle Hosen sowie Kapuzenpullover und hatten Rucksäcke dabei. Über die Farbe der Haare hat die Polizei keine Erkenntnisse. Die Ermittler hoffen aber wegen des auffälligen Größenunterschiedes des sonst schlanken Duos auf weitere Zeugenhinweise. So soll einer der beiden Einbrecher zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß gewesen sein, der Komplize indes nur 1,65 bis 1,70 Meter.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

