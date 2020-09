Am Dienstag hat ein Räuber einen Laden in Wedemark-Bissendorf überfallen. Aber hatte er es wirklich auf die Kasse des Geschäfts für Dekorationsartikel und Wein abgesehen? In dem Gebäude war bis vor einigen Jahren eine Bankfiliale untergebracht – der Schriftzug prangt immer noch über dem Eingang.