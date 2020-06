Nach Corona-Zwangspause: Wedemärker Sportverein öffnet Freianlage

Mellendorf

Der Mellendorfer Turnverein (MTV) nimmt nach der Corona-Zwangspause den Sportbetrieb auf seiner Außenanlage an der Industriestraße schrittweise wieder auf. Der Sportpark hat seine Pforten bereits seit zwei Wochen für die Fußballer geöffnet, auch die Handball- und die Hockeysparte dürfen im Freien trainieren. Ab dieser Woche sind nun auch manche Indoor-Aktivitäten des Vereins wieder erlaubt. Dagegen können aus Sicht der Ärzte und der Übungsleiter Herz- und Lungensport, also der Gesundheitssport, nicht vor Anfang Juli wieder aufgenommen werden.

Der Zugang und Abgang zu den Plätzen ist deutlich sichtbar geregelt. Quelle: Ursula Kallenbach

„Wir öffnen unsere sportlich genutzten Räume – Halle und Tanzsaal – für den Indoor-Sport unter den Hygiene-regeln, die wir auf unserer Homepage veröffentlicht haben“, erläutert Rudi Ringe, zweiter Vorsitzende des MTV. Auch der Besuch der öffentlich zugänglichen Vereinsgaststätte Herzblut ist nun wieder möglich; Gäste müssen Tische unter der Telefonnummer (05130) 6099459 reservieren. Der Betrieb im Restaurant und der Sport auf den Plätzen sind so voneinander getrennt, dass es nicht zu unerwünschten Begegnungen kommt. Der Spielplatz mit allen Geräten wiederum ist bis auf Weiteres gesperrt.

Die Herzblutbar auf dem Sportparkgelände des MTV hat den Betrieb wieder aufgenommen. Quelle: Ursula Kallenbach

Für Sportler und Trainer ist alles, was im Sportpark nun erlaubt ist, auf fast fünf Seiten Vorschriften genau reglementiert. „Die Abstandsregeln sind wie in der allgemeinen Verordnung vorgeschrieben – zwei Meter beim Sport“, erklärt Ringe. „Die Umkleideräume und Duschanlagen sind gesperrt, die Sportlerinnen und Sportler müssen sich zu Hause umziehen und gegebenenfalls dort auch duschen.“ Auch der Klubraum bleibt geschlossen. Den Sportpark zu öffnen sei nur unter Einhaltung aller Regeln möglich, betont Vereinssprecher Rainer Mathes. „So wird das Training der Fußballer nur nach einem eigens dafür erstellten Platzbelegungsplan möglich sein.“

Zuschauer sind nicht zugelassen

Die Auflagen gehen noch deutlich weiter. Die sportliche Außenanlage darf nur zum Training genutzt werden, es muss dort regelmäßig kontrolliert werden. Zuschauer sind nicht zugelassen. Wettkampfübungen und jede Form von Spielbetrieb auf den Plätzen sind untersagt. Auch Begrüßungsrituale mit Körperkontakt sind nicht gestattet. Getränkeflaschen müssen die Aktiven befüllt von zu Hause mitbringen und dürfen diese nicht mit anderen teilen. Die Spieler sollten, wenn möglich, ihre eigenen Bälle und Leibchen nutzen. Spucken und Nase putzen auf den Sportplätzen sind zu vermeiden, ebenso wie abklatschen und jubeln.

Klarer Hinweis: Am Eingang zur Freianlage stoppt ein Schild Unbefugte. Quelle: Ursula Kallenbach

Trainer sollen Regeln durchsetzen

Der MTV hat die Vorgaben zur Nutzung der Anlage für die Sportler – bei Kindern und Jugendlichen für deren Eltern – und für die Trainer exakt formuliert. Hier ein Auszug: „Der Mellendorfer TV ist verantwortlich für das Erarbeiten von Regeln aus Vorgaben und überwacht situativ deren Einhaltung. Allen Beteiligten ist klar, dass durch die Einhaltung der Regeln keine 100-prozentige Sicherheit entsteht, sich nicht trotzdem zu infizieren. Es obliegt daher allen Aktiven, also Trainern und Spielern beziehungsweise deren Erziehungsberechtigten, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie unter den genannten Bedingungen bereit sind, das Risiko einer Infektion einzugehen. Aktive, die sich nicht an die Regeln halten, werden vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.“ Für die Einhaltung der Regeln haben die Trainer zu sorgen.

An der Industriestraße in Mellendorf öffnet der MTV wieder seinen Sportpark, aber begrenzt die Aktivitäten stark. Quelle: Ursula Kallenbach

Aktive und Eltern haben keine Bedenken

Um das Freigelände unter den vorgegebenen Bedingungen wieder öffnen zu können, hatte sich der geschäftsführende Vereinsvorstand zuvor mit den Sparten Fußball, Handball und Hockey abgestimmt. Daraus ergab sich, „dass der Wunsch von Kindern und Eltern sowie anderen Erwachsenen eindringlich bestand, sich wieder körperlich zu betätigen“, sagt Mathes. Daher habe sich der MTV entschlossen, den Sportbetrieb im wieder aufzunehmen – wenn auch nur eingeschränkt. „Bedenken seitens der Trainer und Eltern wurden nicht geäußert.“

Corona-Beauftragte beantwortet Fragen

Für alle Fragen rund um die Regeln hat der MTV seine Geschäftsführerin Gaby Helmis zur Corona-Beauftragten ernannt. Geht es um den Trainingsbetrieb unter Corona, sollen sich die Sportler an ihre Spartenleiter wenden. Auf seiner Website will der MTV außerdem eine Liste häufig gestellter Fragen veröffentlichen. Daher nimmt der Verein gern Fragen und Anregungen per E-Mail an kontakt@mellendorfer-tv.de entgegen.

Von Ursula Kallenbach