Nach Baupanne: Unterricht an Gymnasium soll Montag wieder nach Plan laufen

Mellendorf

Einige Schüler des Gymnasiums Mellendorf haben unerwartet ein verlängertes Wochenende. Weil eine Tiefbaufirma die Baugrube für den Anbau zu nah am Bestandsgebäude ausgebaggert hatte, wurden die Jahrgänge fünf bis zehn am Donnerstag frühzeitig nach Hause geschickt. Rund 700 Kinder der fast 1000 Schüler am Gymnasium waren betroffen. Das Gebäude wurde vorsichtshalber gesperrt und durfte nicht mehr betreten werden. Doch am Montag soll der Unterricht wieder ganz normal laufen, kündigte die Gemeindeverwaltung am Freitagmittag in einer Mitteilung an.

Am Wochenende baut eine Fachfirma Winkelstützen ein – um die Statik des Gymnasialtrakts zu sichern, heißt es aus dem Rathaus. Arbeiter setzen die Stützen auf ganzer Länge der betroffenen Wand, berichtet Gemeindesprecher Magnus Wurm. „Diese stützen das vorhandene Erdreich ab und werden dazu mit Beton hinterfüllt.“ Die Arbeiten sollen bis Sonntag abgeschlossen sein.

Am Wochenende soll eine Wochenende Winkelstützen in der ausgebaggerten Baugrube einsetzen, um das Erdreich abzustützen. Quelle: Ursula Kallenbach

Kein Kind kommt zur Notfallbetreuung in die Schule

Am Freitag war der Trakt jedoch verwaist, sagt die stellvertretende Schulleiterin Katrin Meinen, die das Gymnasium derzeit kommissarisch führt, auf Anfrage. Alle Türen zu dem Gebäude waren verriegelt. Die Schulleitung rückte zusammen und richtete sich provisorisch im Büro des Oberstufenkoordinators ein. Die Telefone hatten eine Rufumleitung. Doch sie blieben weitgehend still, berichtet Meinen. Einige Lehrer standen für einen Notfallbetreuung bereit. Doch es kamen keine Kinder. „Wir haben kein einziges“, sagte die Schulleiterin.

Nach der Durchsage am Donnerstagmittag hätten die Kinder ganz ruhig das Gebäude verlassen. Es habe unter den Schülern ein wenig Freude über das vorzeitige Unterrichtsende gegeben – ähnlich wie bei Hitzefrei. Doch: „Ich hoffe, dass wir nicht zu lange freihaben“, sagte Meinen am Freitagvormittag vor der erneuten Besprechung von Baufirma, Bodengutachter, Architekt und Gemeindeverwaltung. Dabei fiel die Entscheidung, dass der Unterricht ab Montag voraussichtlich wieder planmäßig laufen soll – für alle Jahrgänge des Gymnasiums. Die Schüler der Oberstufe waren auch am Freitag nicht von dem Ausfall betroffen, gleiches galt für die IGS und die Realschule auf dem Campus W.

Gymnasium will aktuell informieren

„Wir freuen uns darüber, wenn wir am Montag wieder nach Plan in allen unseren Fach- und Klassenräumen unterrichten können“, schreibt Meinen in einem Brief an die Eltern und Kollegen, der auf der Homepage der Schule veröffentlicht wurde. Dort will die Schulleitung alle Beteiligten auf dem Laufenden halten und bei ungeplanten Verzögerungen alle umgehend informieren.

Gebäude zur Sicherheit gesperrt

„Noch ist nichts verrutscht“, beruhigte Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski am Donnerstag, kurz nachdem bekannt geworden war, dass Schüler und Lehrer das Gebäude bis auf Weiteres nicht betreten dürfen. Die Architekten hatten entdeckt, dass die Baugrube für den dreistöckigen Anbau an den Gymnasialtrakt nicht der Norm entspricht. Sie informierten über den möglicherweise gefährlichen Fehler sofort eine Bodengutachterin und einen Statiker, die die Baustelle begutachten. Dadurch, dass die Firma nicht DIN-gerecht gearbeitet hat, bestünde eine potenzielle Gefahr für das Bestandsgebäude, hieß es aus dem Rathaus. Der Gebäudeflügel wurde zur Sicherheit gesperrt. Bauhofmitarbeiter erweiterten bereits am Donnerstag die Absperrung der Baugrube auf dem Gelände des Schulzentrums.

Unterdessen laufen in einer Wedemärker Facebookgruppe bereits Diskussionen, wie es überhaupt zu diesem eventuell gefährlichen Fehler kommen konnte. Einige Nutzer rufen jedoch auf, nicht noch mehr in Hysterie zu verfallen und merken positiv an, dass der Vorfall rechtzeitig bemerkt wurde und keine Menschen zu Schaden gekommen sind.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley