Bissendorf

Eier, Honig, Milch, Eis und Suppen aus der unmittelbaren Nachbarschaft: Immer mehr Lebensmittelmärkte setzen verstärkt auf lokal erzeugte Produkte – und diese nehmen immer mehr Platz in den Verkaufsregalen ein. So zählt Edeka nach Unternehmensangaben bereits 430 Lieferanten in Niedersachsen, bei Rewe sind es 273 – Tendenz steigend.

Einer dieser Lieferanten für die Supermärkte ist der Bissendorfer Betrieb Kuhlmann’s Naturgenuss von Barbara und Jan Mysegades. Das kleine, 2014 gegründete Unternehmen hat sich auf die Herstellung von handgemachtem Eis und Sorbet sowie Suppen spezialisiert – und feiert mit den Produkten Erfolge. Seit 2015 wurden sie Jahr für Jahr als „Kulinarischer Botschafter Niedersachsens“ prämiert. Nun auch wieder mit einem Heidelbeer-Sorbet sowie Haselnuss-Nougat-Milch-Eis.

Kulinarischer Botschafter erhält Urkunden

Mit dem Heidelbeer-Sorbet und einem Haselnuss-Nougat-Milch-Eis ist das Unternehmen Kuhlmann’s Naturgenuss „Kulinarischer Botschafter Niedersachsens“ geworden. Quelle: Sven Warnecke

Produkte müssen überdurchschnittlich sein

Eine fünfköpfige Jury bewertete die Lebensmittel von Leberwurst, Milch, Eis und Camembert bis Bier und Gin. Um die begehrte Auszeichnung zu erhalten, müssen die Produkte laut einem Sprecher der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft in „Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik deutlich überdurchschnittlich“ eingestuft werden. Sie müssen „in kompromissloser Qualität“ hergestellt werden. Außerdem dürfen sie keine „schönenden oder verbilligende Zusatzstoffe, Hilfs- oder Füllstoffe enthalten“.

Heidelbeeren aus Plantagen haben ein zu helles Fruchtfleisch, um im Sorbet der Familie Mysegades Verwendung zu finden. Quelle: Sven Warnecke

Zutaten stammen bis auf wenige Ausnahmen aus der Region

Genau danach verfährt das Ehepaar Mysegades. Sie setzen bei Eis und Suppen auf regionale Zutaten, teilweise direkt aus der Wedemark – bis auf eine Ausnahme. Für ihr nun prämiertes Heidelbeer-Sorbet beziehen sie die von Hand gesammelte Frucht aus den Wäldern Polens und nicht aus den hiesigen Plantagen. „Wir können und wollen Kulturfrüchte nicht verwenden“, erläutert Jan Mysegades. Denn diese hätten zum Einen nicht den Geschmack und zum Anderen wegen ihres hellen Fruchtfleisches auch nicht die gewünschte Farbe, sagt der Geschäftsführer.

Um diese dunkle Farbe ohne Zusatzstoffe zu erreichen, bedarf es von Hand gesammelter Wald-Heidelbeeren. Quelle: Sven Warnecke

Von der Qualität der Produkte hat sich nun auch Wedemarks Wirtschaftsförderin Antonia Hingler – sie ist seit einem Jahr im Amt – bei einem Besuch auf Kuhlmann’s Hof überzeugen können. Sie hob dabei die Bedeutung lokaler Produkte für eine Gemeinde wie die Wedemark hervor. Und die Familie Mysegades befindet sich in der Kommune in guter Gesellschaft. Denn auch der Milchhof Hemme in Sprockhof etwa sei bereits prämiert worden, berichtet Hingler. „Das ist eine Bereicherung für uns als Standort“, betont die Wirtschaftsförderin. Beim Eis und bei den Suppen von Kuhlmann’s Hof können die Konsumenten erfahren, welche Wertschätzung die Hersteller-Familie den Produkten entgegenbringe. „Man merkt, fühlt und schmeckt das.“

„Wir wollen das über Jahre enttäuschte Vertrauen der Käufer mit unseren Produkten wieder aufbessern“, begründet Barbara Mysegades das eigene Engagement. „Wir wollen ehrliche Produkte“ ergänzt ihr Ehemann. Allerdings dauere es eben auch ein wenig Zeit, bis etwas Neues auf den Markt komme. „Doch wir überlegen uns noch andere Produkte“, kündigt Jan Mysegades an. Und vor einer Marktreife beginnen zunächst die Tests. Für die Kostproben werden nicht nur Familienmitglieder herangezogen, sondern auch der gesamte Freundeskreis.

Für Trends wird europaweit geforscht

Und wo kommen die Ideen nun her? „Wir gucken nach Trends, europaweit“, verrät Barbara Mysegades. Ein Blick nach Amsterdam oder Wien helfe dabei ungemein. „Es gibt die wildesten Kombinationen“, erzählt die Unternehmerin. „Mich interessiert das, und dann probieren wir das aus.“ Wie etwa die neueste Kreation aus dem Hause Mysegades: ein Zitronen-Gin-Sorbet. Die alkoholische Zutat beziehen die Bissendorfer von einem weiteren kulinarischen Botschafter des Landes: von Stefan Herzlieb und Vincent Weidig aus Hannover.

„Unternehmergeist ist gefragt – und immer neugierig bleiben“, sagt Wirtschaftsförderin Hingler. „Und damit kann ein Wedemärker Unternehmen immer punkten.“ Der jüngste Erfolg der Bissendorfer und der Titel „Kulinarischer Botschafter Niedersachsens 2019“ seien ein wunderbares Beispiel für die Stärke der regionalen Unternehmen,

Wer nun neugierig auf Mysegades Produkte oder die von anderen regionalen Herstellern geworden ist, findet diese unter anderem bei Rewe und Edeka. Unter anderem auch in den Märkten der Familie Lüders in Elze und Wennebostel. Die Bissendorfer Unternehmer sind zudem auf großen Festen, etwa am Maschsee mit einem Stand vertreten.

Dazu lesen Sie auch

Von Sven Warnecke