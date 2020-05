Ein Saxofon-Quartett der Musikschule Wedemark hat am Sonntag zwei kleine Konzerte gegeben. In Mellendorf und Bissendorf freuten sich junge und alte Bewohner von sozialen Einrichtungen über die Musik.

Die Saxophonics spielen erst vor dem Kinderpflegeheim in Mellendorf, anschließend sind sie am Seniorenpflegeheim Stadtgarten in Bissendorf zu Gast. Dort stehen sie auf dem Gehweg mit Coco Guerrra (von links), Marie Wittbecker, Berit Föst und Lukas Müller. Quelle: Stephan Hartung