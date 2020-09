Elze

Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Wedemark-Elze geflüchtet. Eine 58-Jährige befuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem Toyota die Plumhofer Straße in nördlicher Richtung. Verkehrsbedingt musste sie am Ende einer Fahrzeugschlange warten. Als sie nach links in die Straße Am Eichenholz abbog, überholte ein Motorradfahrer die Autokolonne und prallte gegen den vorderen linken Kotflügel des Toyota. Der Motorradfahrer flüchtete daraufhin in Richtung Wasserwerkstraße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Fahrerin des Toyota blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Polizei sucht Zeugenhinweise

Die Geschädigte konnte weder das Motorrad noch die Fahrerin beziehungsweise den Fahrer beschreiben. Die Polizei Mellendorf hofft daher nun, dass andere Verkehrsteilnehmer, die sich in der Fahrzeugschlange befanden, Angaben zu dem flüchtigen Motorradfahrer machen können. Das Kommissariat in Mellendorf ist dazu unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Anzeige

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Lisa Höfel