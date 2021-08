Bissendorf-Wietze

Die Montessori Grundschule in Bissendorf-Wietze ist mit einem auf eigene Kosten angeschafften Luftreinigungssystem und Hygienekonzept bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. In der Einrichtung hat es bis dato keinen registrierten Infektionsfall gegeben. Aber die Schule will die Sicherheit noch verbessern. Allerdings kann sie derzeit – wie andere Grundschulen auch – nur warten. Denn um handeln zu können, und das möglichst noch in der Ferienzeit, fehlt es an aktuellen Informationen und Regeln vom Land und von der Gemeinde Wedemark.

Schule wartet auf offizielle Meldung

Schon einmal hatte Montessori als staatlich anerkannte Grundschule in privater Trägerschaft Zuschüsse für Luftreiniger beim Land beantragt. „Das wurde abgelehnt. Wir waren zu früh und passten nicht in den Antragszeitraum“, erklärt Lars Wesenick, zweiter Vorsitzender des Schulvorstands. „Wir würden gerne ein noch leistungsfähigeres Luftreinigungssystem installieren, aber nun warten wir auf eine offizielle Benachrichtigung des Landes, wo, wie und in welchem Kostenrahmen wir Hilfe für die Anschaffung leistungsstärkerer Geräte beantragen können.“

Gemeinde Wedemark weist Verantwortung von sich

Bekanntlich sollen vom Land 80 Millionen Euro zu solcher Verwendung in den Kommunen bereitstehen. „Wie will die Gemeinde wann darauf zugreifen?“, fragt sich der Schulvorstand, der den Handlungsspielraum zeitlich davonlaufen sieht. Sie sei „alles andere als glücklich“, hatte dazu die Gemeindeverwaltung jüngst auf eine Anfrage dieser Zeitung eingeräumt. Aber es gebe Fehler in den Regularien des Landes, damit die Kommunen handeln könnten. Immerhin, regt Wesenick an, könnte die Gemeinde sich doch die Räume in den Wedemärker Grundschulen in den Ferien wenigstens anschauen.

Der FDP-Politiker Thomas Dreeskornfeld aus dem Burgdorfer Stadtrat erkundigte sich jetzt in einem Informationsgespräch vor Ort, wie es in der Montessorischule aussieht. „Ich bin neugierig und will mich umtun. Von mobilen Luftreinigern bin ich nicht überzeugt“, meinte er. Neben den Luftreinigern und Ventilatoren für den Luftaustausch sorgen in dem Gebäude der Montessorischule allerdings auch die baulichen Voraussetzungen für gute Luft. „Hier ist eine starke Querlüftung möglich durch die Räume“, erklärte Wesenick.

Der Burgdorfer Kommunalpolitiker Thomas Dreeskornfeld informiert sich in der Montessori Grundschule in der Wedemark bei Schulvorstand Lars Wesenick über die Schule und das Lüftungskonzept zum Schutz vor Coronoviren. Quelle: Ursula Kallenbach

Stiftung finanziert die Schule

Und diese Räume sind nach den pädagogischen Erfordernissen des Montessori-Konzepts gebaut und eingerichtet. Die Schule öffnete im August 2007 auf dem Grundstück Am Wietzestrand 29 in damals alten Gebäuden. Im Januar 2014 bezog sie die neuen Gebäude am selben Standort. Errichtet und finanziert hat sie die Wedemärker Anja-Fichte-Stiftung. Die Innenfläche umfasst auf 950 Quadratmetern zwei Gruppenräume zu je 120 Quadratmetern, Fach- und Funktionsräume. Das Außengelände hat eine Fläche von 6000 Quadratmetern.

Die modernen Gebäude der Montessorischule in Bissendorf-Wietze hat die Wedemärker Anja-Fichte-Stiftung errichtet. Quelle: Ursula Kallenbach

Nur 60 Schüler können aufgenommen werden

Die Nachfrage nach Schulplätzen von Eltern aus der Wedemark und allen benachbarten Kommunen bis hin nach Schwarmstedt und Lindwedel sei weiterhin groß, berichtete Schulleiterin Stephanie Rifai. Mit ihr unterrichten sechs Montessori-Pädagogen bisher 55, ab Herbst 56 Grundschulkinder. „Wir haben einen guten Betreuungsschlüssel, 14 Schüler ein Lehrer“, betont sie. Das Schulgebäude setze aber aufgrund des pädagogischen Konzepts die Grenze bei 60 Kindern, die aufgenommen werden können. „Es wäre sehr erfreulich, wenn im Umkreis mehr Montessorischulen gegründet würden“, sagt die Schulleiterin. In der Landeshauptstadt bestehe die Möglichkeit, auch ein Montessori-Abitur im Bildungshaus Hannover zu machen. Ansonsten wechseln Montessorischüler auf allgemeinbildende Schulen.

Von Ursula Kallenbach