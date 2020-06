Michaeliskirche lädt zu Frühstücksandacht zu Hause ein

Bissendorf

„Trotzdem gemeinsam“ – so überschreibt die Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf eine Aktion, mit der sie für Sonntag, 21. Juni, die Gemeindemitglieder zu einem alle verbindenden Frühstück einlädt. Das Frühstück findet jedoch nicht in der Kirche statt, sondern bei jedem Einzelnen zu Hause.

Zu der gemeinsamen Andacht verteilt die Kirche mehr als 600 Sonntagstüten. Darin finden sich ein Gruß, eine Anregung für eine kurze Andacht am Frühstückstisch und Kleinigkeiten, die den Tag versüßen und bereichern können. Das Team des Kirchenbüros und die Kitas haben die Taschen gepackt. Die Konfirmanden tragen diesen Gruß in die Häuser.

Anzeige

„Etwas Verbindendes schaffen

„Eigentlich hätten wir unser Gemeindefest gefeiert“, berichten Wibke Lonkwitz und Thorsten Buck. Wegen der Corona-Krise sei das nicht möglich. „Aber trotzdem wollen wir an diesem Tag etwas Verbindendes schaffen“, sagen die beiden Geistlichen. „Der Frühstückstisch ist der Ort, an dem wir am Sonntag zusammenkommen. Und wir würden uns freuen, wenn an diesem Sonntag zwischen Honig und Frühstücksei auf den Tischen eine Kerze brennt und ein Gebet gesprochen wird. Denn wir bleiben miteinander verbunden.“

Weitere NP+ Artikel

Viele der Tüten haben bereits Empfänger gefunden, aber noch können Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde unter www.kirche-bissendorf.de eine Sonntagstüte bestellen. Die Wünsche sollen erfüllt werden, solange der Vorrat reicht.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach