Ein Jahrbuch – wie langweilig? Keineswegs – das zeigt der Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Mellendorf (FFGM) mit seiner Ausgabe 2020, erstmals mit maskierten Schülern auf dem Titel. Das Hochglanzprodukt bringt auf rund 70 Seiten alle am Schulleben des Gymnasiums Interessierten auf den Stand – und gibt auch Wedemärker Neubürgern eine Orientierungshilfe.

100 Exemplare sind noch zu haben, knapp 300 der Gesamtauflage bereits abgegeben. Nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern des aktuellen Jahrgangs reservieren sich das Heft. „Oft kommen auch Ehemalige viel später noch auf uns zu und fragen nach einem bestimmten Jahrgang“, berichtet die Vereinsvorsitzende Karen Drews.

Bei Franziska Jaap in der Schulleitung kommen auch immer mehr Anfragen von neu in die Wedemark ziehenden Eltern an. „Das Heft bietet eben gute Informationen über das Gymnasium“, sagt sie. Ab Seite 44 kann der Betrachter tatsächlich reihenweise Köpfe und Namen durchgehen und sich bei Interesse einprägen: das ganze Kollegium und die Schüler in Klassen und Jahrgängen von fünf bis 13 sind zu sehen.

Kinder mit Masken – das ist 2020 erstmals zu sehen auf einer Titelseite des Jahrbuchs, das der Förderverein des Gymnasiums Mellendorf gemeinsam mit der Schule in einer Reihe seit 2010 herausgibt. Quelle: Ursula Kallenbach

Wegen der Corona-Pandemie fehlen die Ereignisse

Einen Sprung ins kalte Wasser mussten die Lehrerinnen Christina Reins und Verena Moritz für diese Ausgabe wagen, denn erstmals übernahmen sie die Arbeit. Ihr Kollege Eugen Hansen, der von Beginn der Jahrbuchreihe im Jahr 2010 die Verantwortung trug, ist aus der Wedemark weggezogen. Im Corona-Jahr sei es schwieriger gewesen, Beiträge für das Heft von Schülern und Lehrern zu bekommen, berichten sie. „Es gab weniger große Schulveranstaltungen, schöne Termine wie der Vorlesewettbewerb fielen aus.“

Berichte aus der Pandemie-Zeit

Umso mehr haben die Schüler in dem Jahresheft ihre Aktionen in Kunst und Natur beschrieben und bebildert – bis zum Kapitel „Gemeinsam gesund bleiben“. Da geht es dann um die „sauberste Straße Mellendorfs“, nämlich die Waschstraße auf dem Campus B, und die Maskenpflicht. Das Kapitel „Gemeinsam@Home“ legt dar, wie sich die etwa 1000 Schüler und das Kollegium im Gymnasium nach der pandemiebedingten Schulschließung am 16. März 2020 innerhalb weniger Tage auf digitale und häusliche Arbeit einstellen mussten.

Jahrbuch kostet 6 Euro

Das Jahrbuch sei „gerade kostendeckend erstellt“ worden, sagt Karen Drews. Der Verein würde bei Bedarf ein Defizit ausgleichen. Alle Akteure wollen die Jahrbuchreihe fortsetzen. Das Heft ist für 6 Euro im Schulsekretariat oder beim FFGM erhältlich.

Von Ursula Kallenbach