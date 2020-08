Mellendorf

Zwei Meter breit und wohl 140 Meter lang – und eine große Hilfe vor allem für Kinder und Jugendliche: Entlang der Wedemarkstraße von der Einfahrt des Famila-Parkplatzes bis zur Einmündung der Industriestraße in Mellendorf hat die Gemeinde jetzt den vorherigen Trampelpfad befestigt. Damit können die jungen Sportler – und selbstverständlich auch andere Fußgänger – den MTV-Sportpark am Ende der Industriestraße sicherer erreichen, ohne die L310 dort hin und her zu queren. Bisher endete der Fußweg in Höhe der Famila-Einfahrt.

Schleichweg funktioniert nicht mehr

Über den Weg mit einer sogenannten wassergebundenen Decke können Fußgänger nun auf der nördlichen Straßenseite auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes zur Industriestraße gelangen und das Gelände des Turnvereins erreichen. Über lange Zeit hatten Ortskundige einen Schleichweg durch den Gewerbebereich an der Industriestraße genutzt. Aber die Eigentümer dort entwickeln ihre Grundstücke derzeit, und so wurde diese Abkürzung buchstäblich verbaut.

Anzeige

Kurzfristig hatten Gemeindeverwaltung und Ortsrat den Umbau veranlasst, um insbesondere Kindern einen durchgängig sicheren und sauberen Weg zum Schul- und Vereinssport anzubieten, ohne die Landesstraße 310 überqueren zu müssen. Der befestigte Weg, der die Kommune rund 19.000 Euro kostete, ist gleichwohl ein Provisorium aus Mineral, Split und einem Sandgemisch. Doch dieser Unterbau kann später so weiter verwendet werden, wenn gepflastert werden soll.

Weitere NP+ Artikel

Große Lösung Straßenausbau steht aus

Die Probleme rund um die Industriestraße seien noch nicht gelöst, erläuterte Bürgermeister Helge Zychlinski bei einem Ortstermin gemeinsam mit Verwaltungsvertretern und Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas. Sie gab den Anstoß zu der schnellen Lösung, nachdem Famila die Fläche aus einem Privateigentum angepachtet hatte. „Innerhalb kürzester Zeit haben wir mit dem Markt eine Vereinbarung getroffen zu dieser Ausführung“, betonte Zychlinski und dankte dem Unternehmen.

Insgesamt könne die Gemeinde an den Problemen an der Industriestraße aber zurzeit nichts ändern, verdeutlichte Zychlinski. Über die ganze Länge fehlt Fläche für Fußgänger und Radfahrer. „Es müsste die gesamte Straße ausgebaut werden. Wir müssten Grundstücke dafür sichern und den anliegenden Unternehmen für den Ausbau finanziell viel auferlegen.“ Insofern stehe eine Lösung erst an, „wenn wir eine klare Linie für ein Straßenausbaukonzept haben“.

Lesen Sie mehr: Turnverein wartet weiter auf Geh- und Radweg

Corona hat Neuordnung verschoben

Die Wedemark steht vor einer grundlegenden Neuordnung des Straßenausbaus. Den Kommunalpolitikern liegt ein Konzept der Gemeindeverwaltung auf dem Tisch, die Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen und Wege künftig über eine höhere Grundsteuer für alle zu finanzieren. Dazu würden die bisher erhobenen einmaligen Straßenausbaubeiträge jeweils einzelner Anlieger abgeschafft.

Doch aktuell ist die Straßenausbaubeitragssatzung, bekannt als Strabs, weiter gültig. Die Ratsfraktionen hatten weiteren Beratungsbedarf angekündigt. Aber die Corona-Krise verschob in diesem Jahr die politische Diskussion über das neue Konzept noch, da ein Großteil aller Sitzungen ausfallen musste.

Von Ursula Kallenbach